Pritzwalk : Vermisste Jugendliche mit Diebesgut ertappt

11. Januar 2019, 07:49 Uhr

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei stellte am Mittwoch um 21.50 Uhr am Bahnhof drei Jugendliche fest, die als vermisst gemeldet waren. Diese führten ein silbernes, ein schwarzes Fahrrad sowie einen Tretroller mit, die zuvor im Hainholzweg gestohlen worden waren. Die entwendeten Sachen wurden sichergestellt und werden den rechtmäßigen Eigentümern übergeben. Die Jugendlichen wurden an Erziehungsberechtigte bzw. Mitarbeiter einer Jugendeinrichtung übergeben.