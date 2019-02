Quitzow : Vion: Produktion läuft wieder

von svz.de

25. Februar 2019, 08:54 Uhr

Ein defektes Regelventil ist die Ursache für den Ammoniakaustritt im Schlachtbetrieb Vion. Das teilte Pressesprecher Karl-Heinz Steinkühler mit. Der Vorfall hatte sich am Freitagnachmittag ereignet, zahlreiche Wehren waren im Einsatz. „Mitarbeiter und Tiere sind nicht zu Schaden gekommen“, so Steinkühler. Nach dem Unfall wurden die Zerlegung und die Schlachtung eingestellt. Der Betrieb wurde in Abstimmung mit den Sicherheitskräften Samstag wieder aufgenommen.