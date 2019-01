Wittenberge : Von SOS-Dorf bis Hospiz

Eisenbahngesellschaft Potsdam: Statt Kundengeschenke Spenden für Soziales

von Barbara Haak

22. Januar 2019, 09:50 Uhr

Mit drei Spendenschecks im Gesamtwert von 3000 Euro unterstützt die Eisenbahngesellschaft Potsdam mbH (EGP), die unter anderem auch in Wittenberge vertreten ist, soziale Projekte bzw. soziale Arbeit im Landkreis. Über diese Aktion informiert das Unternehmensmarketing.

„Ende 2018 haben wir uns dazu entschieden, keine großen Geschenke an unsere Kunden herauszugeben, sondern dieses Geld in unsere Heimatregion, die Prignitz, zu spenden“, sagt dazu Mathias Tenisson, Geschäftsführer der EGP. Und weiter: „Die Prignitz ist leider eine strukturschwache Region: Für uns war es daher wichtig, dass wir für unsere Spenden Organisationen auswählen, bei denen wir wissen, dass das Geld auch da ankommt, wo es dringend gebraucht wird.“ Der Geschäftsführer übergab die Schecks dieser Tage.

1500 Euro sind für das SOS-Kinderdorf Prignitz bestimmt. Die Spende wird unter anderem in den Bau des neuen Kinderdorf-Gebäudes in der Schillerstraße/Ecke Bürgermeister-Jahn-Straße in Wittenberge gehen. Vorgesehen sind vier Einfamilien- oder auch Townhäuser unter einem großen Dach.

Weiterhin werde das Geld von SOS für Lernmaterialien genutzt. Den Spendenscheck nahm der Geschäftsführer des SOS-Kinderdorfs Prignitz, Daniel Krause-Pongratz, entgegen.

500 Euro spendet die EGP dem noch jungen Förderverein Prignitzer Hospiz e.V. Der Förderverein betreut die Planung und den Bau des ersten Hospizes in der Prignitz. Es entsteht in Wittenberge. Der Bau soll noch in diesem Frühjahr starten. Den Spendenscheck übergab Tenisson an Dr. Torsten Bock, Vorsitzender des Fördervereins.

Ebenfalls für soziale Zwecke sind jene 1000 Euro bestimmt, die die Eisenbahngesellschaft Potsdam einer Regionalzeitung für deren Projekt spendete. Das Geld ist, so die EGP, für die Unterstützung von jungen Leuten und Kindern gedacht.