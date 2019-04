Meyenburg : Vorschulkinder in der Bibliothek

von svz.de

01. April 2019, 07:51 Uhr

Vier Kindertagesstätten des Amtes Meyenburg haben sich am Projekt Bibliotheksfuchs beteiligt. Dabei haben sie die Einrichtung kennen gelernt und können nun bei der Abschlussfeier am 12. April um 9 Uhr ihren Bibliotheksführerschein in Empfang nehmen. Doch vor diesem feierlichen Ereignis erwartet die Jungen und Mädchen noch das Marion-Etten-Theater Lindenberg mit dem Stück „Der Fall Daphne Karnickel“.