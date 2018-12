Söllenthin : Warnung vor Regionalplan

Bürgerinitiative sieht Teilplan zur Windenergienutzung als rechtswidrig an.

von Ronald Ufer

14. Dezember 2018, 09:16 Uhr

Die Bürgerinitiative Söllenthin hat in einem Brief an den Ausschuss für Infrastruktur und Landesplanung vor der Genehmigung des Regionalplans Prignitz-Oberhavel gewarnt und auf schwerwiegende inhaltliche Probleme verwiesen. So würden Planungskriterien verletzt, Einwendungen seien ohne inhaltliche Begründung übergangen worden. Inhalte des Entwurfs sowie die Art und Weise seiner Entstehung widersprechen landespolitischen Vorgaben eines fairen Ausgleich zwischen den Klimazielen, den energiepolitischen Zielen und den berechtigten Interessen der Bürger.

Die Initiative verweist auf die Problematik des Windeignungsgebiets 21 (WEG Netzow–Söllenthin–Vehlin) in der Gemeinde Plattenburg. So würden durch viele Windkraftanlagen, die bis auf 600 Meter an das Dorf heranreichen, die Lärmpegel-Grenzwerte in Söllenthin schon heute regelmäßig überschritten, einige Bewohner klagen über gesundheitliche Probleme, die Immobilien im Dorf sind quasi nichts mehr wert.

Der erste Entwurf des Regionalplans (ReP) von 2015 sah noch eine deutliche Reduzierung der Eignungsfläche gegenüber dem aktuell genutzten Windeignungsgebiet vor (WEG 30 des ReP von 2003). Die von der Landesregierung empfohlenen 1000 Meter Siedlungsabstand wären nach diesem Entwurf eingehalten worden.

Im Entwurf von 2017 wurde das neue Windeignungsgebiet WEG 21 auf etwa das Vierfache erweitert. Als einziges der insgesamt 34 WEG wurde dieses Gebiet nicht in den zuständigen Gremien der Planungsgemeinschaft erörtert obwohl gerade hier die Situation besonders kritisch ist. Zudem wurde die entscheidende Erweiterung des Gebiets erst kurz vor der beschlussfassenden Sitzung der Regionalversammlung erstmalig dargestellt.  Im öffentlichen Beteiligungsverfahren, das insgesamt 7500 sachliche Einwendungen erbrachte, hat sich neben vielen Anwohnern auch die Gemeinde Plattenburg sehr entschieden gegen die Erweiterung des WEG 21 (gegenüber dem Entwurf von 2015) ausgesprochen.

Außer den erheblichen inhaltlichen Mängeln in der Abwägung gibt es laut Bürgerinitiative im Gebietszuschnitt des WEG 21 drei eindeutige formale Fehler des Regionalplanentwurfs. Das Dorf werde zu mehr als 180 Grad vom Eignungsgebiet umschlossen. Ein Bereich mit Siedlungsabstand 750 bis1000 Metern wird dem Eignungsgebiet zu-gerechnet, obwohl hier keine Bestandsanlagen vorhanden sind – und auf diese Weise wird eine weitere, bislang unbebaute Fläche erschlossen.

Der Schutzbereich um einen Vogelbrutplatz wird nicht eingehalten, die entsprechende Meldung des LfU wurde weder in den Gremien beraten noch in der abschließenden Abwägung berücksichtigt.