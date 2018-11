Bad Wilsnack : Wilsnack findet neuen Vize-Bürgermeister

von Paul Grotenburg

30. November 2018, 11:14 Uhr

Gute Nachrichten für Bad Wilsnack. Nach Monaten ohne stellvertretenden Bürgermeister und keinem Parlamentarier, der sich bereit erklärte, konnte nun ein Kandidat gefunden werden. Der Abgeordnete Lutz Bieck (CDU) wolle sich zur Wahl stellen lassen. Darüber informierte Dietrich Gappa im Haupt- und Finanzausschuss, den er vertretend für Wilsnacks Bürgermeister Hans Dieter Spielmann leitete. Das Stadtoberhaupt habe Biecks Namen auch in den Ring geworfen, so Gappa. Der CDU-Politiker Bieck habe sich darauf hin bereit erklärt und solle nun in der kommenden Stadtverordnetenversammlung, am 12. Dezember gewählt werden. Eine Wahl gilt als sicher.

Seit Juni war die Stadt Bad Wilsnack ohne Stellvertretenden Bürgermeister. Hans-Dieter Haas hatte das ehrenamtliche Amt nach einem Disput mit Bürgermeister Spielmann niedergelegt (wir berichteten). In der konkreten Situation hatte sich Spielmann nach Haas’ Empfinden abfällig über dessen West-Herkunft und seine Beamtenpension geäußert. Auf der vergangenen Stadtverordnetensitzung im September entschuldigte sich Spielmann dafür. Anschließend konnte jedoch kein Kandidat und Nachfolger unter den 14 Abgeordneten für Haas gefunden werden.