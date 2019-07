Karstädt : „Wir sind wie eine große Familie“

Lebenshilfe verabschiedet Semlins Wohnstättenleiterin Margret Schlegel in Ruhestand.

01. Juli 2019, 20:00 Uhr

Als Margret Schlegel während der Krippenerzieher-Ausbildung (1972-75) ein Praktikum im damaligen Säuglingsheim mit integrierter Krippe Semlin absolvierte, ahnte sie nicht im geringsten, dass sie in diesem Haus einmal 32 ihrer insgesamt 44 Berufsjahre arbeiten würde. Ihr Arbeitgeber, die Lebenshilfe Prignitz e.V., verabschiedete sie nun in den Ruhestand.

„Wir lassen Margret Schlegel mit einem weinenden und einem lachenden Auge gehen“, hieß es in der emotionalen Feierstunde. Weinend, weil sie eine tragende Säule der Lebenshilfe war – zuverlässig, stetig, freundlich, angenehm. Lachend, weil sie nun ihren wohlverdienten Ruhestand genießen kann.

Karstädt erlebte in den 70-80er Jahren einen regelrechten Geburtenboom. Drei Kinderkrippen waren notwendig, eine entstand 1979 in der neu erbauten „Kinderkombi“. Margret Schlegel, nach der Ausbildung bis 1981 in der Krippe 1 Postliner Straße tätig, leitete anschließend die Krippe 2 im Altdorf und wechselte 1987 in die integrierte Krippe des Säuglingsheims Semlin. Nach der Wende wurde daraus eine Behinderteneinrichtung in Trägerschaft des Landkreises.

„Für mich hieß es 1991, in Karstädts größte Kita wechseln oder in Semlin bleiben und sich neuen Anforderungen stellen. Ich blieb hier und habe es nicht bereut“, blickt die heute „63,5“-Jährige zurück. Sie übernahm die Leitung, absolvierte von 1994-97 eine berufsbegleitende Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin in Wittenberge sowie 1999-2001 in Marburg eine Weiterbildung mit dem Schwerpunkt Management in Wohneinrichtungen.

1996 übergab der Landkreis die Wohnstätte an die Lebenshilfe. Während nach 1991 Beschäftigungen für die Wohnstättenbewohner im Hause angeboten wurden, änderte sich dies ab 1996/97 mit der Einweihung von neuen Werkstätten der Lebenshilfe für behinderte Menschen in Wittenberge und Pritzwalk sowie der Gärtnerei Perleberg. Von Montag bis Freitag bringen Fahrdienste die Semliner Wohnstättenbewohner zur Arbeit bzw. in Förder- und Beschäftigungsbereiche und wieder nach Hause.

Vor 14 Jahren modernisierte die Lebenshilfe die Wohnstätte und ergänzte sie mit einem neuen Wohn- und Sanitärbereich. „Früher hatten wir nur Drei- und Vierbettzimmer im Gutshaus, jetzt hat jeder der 24 Bewohner sein eigenes Reich. Das alte Haus nutzen wir für Gruppenräume“, informiert die Wohnstättenleiterin. Hier spielen sich Frühstück, Kaffee, Nachmittag- und auch Abendleben ab. „Die Bewohner bleiben solange im Haus, wie wir sie versorgen können. Einige Frauen und Männer sind seit 1991 in Semlin, der Älteste ist 78 Jahre. Acht Bewohner sind bereits Rentner, leben täglich im Haus“, erzählt Margret Schlegel.

Was ist das Besondere in der Betreuung von Menschen mit geistiger Behinderung? „Unsere Bewohner sind unheimlich dankbar für alles, freundlich, sind lernbereit, nehmen vieles an, wenn man sie unterstützt, sie sind offen, ohne Ängste“, so Schlegel. Es gebe auch mal aggressive Momente, die sich mit beruhigenden und guten Worten aber schnell entspannen lassen. Besondere Höhepunkte erleben die Bewohner beim jährlichen Badefest in Karstädt, bei Urlaubsfahrten, organisiert über die Lebenshilfe, bei Ausflügen in den Vogelpark Walsrode oder in den Filmpark Babelsberg.

„Wir sind wie eine große Familie. Sie und mein 14-köpfiges Team werden mir fehlen. Daher werde ich sie öfter besuchen“, sagt Margret Schlegel und weiß, dass dies kein leeres Versprechen ist.

Auf die jetzt mehr gewordene Freizeit freut sich die Postlinerin, sind da doch drei Enkelkinder, Mann, Familie und Freunde. „Auch reisen wir gern.“ Nachfolgerin von Margret Schlegel wird Manja Ahrens. Die 42-Jährige aus Wittenberge ist gelernte Krankenschwester, arbeitete 13 Jahre in Hamburg und kehrte nun in die Prignitz zurück.