Gerichtsbericht : Wohnung und Laube angezündet?

Perleberger muss sich vor Schöffengericht verantworten. Weitere Zeugen folgen.

von Doris Ritzka

02. Februar 2018, 05:00 Uhr

Reiner B. aus Perleberg hatte sich gestern vor dem Schöffengericht im hiesigen Amtsgericht zu verantworten. Vorgeworfen wird dem 57-Jährigen zweifache Brandstiftung.

Am 10. September 2014 soll Reiner B. eine massive Laube in der Anlage Quitzower Straße in Brand gesetzt haben und am 15. April 2015 eine Wohnung in Wittenberge. Letztere war anschließend ohne Sanierung nicht mehr bewohnbar. Bei der Laube entstand ein Schaden von rund 10 000 Euro.

Roger Schipper, Direktor des Amtsgerichts und Vorsitzender Richter, verdeutliche dem Angeklagten, dass eine selbstständige Einlassung sich strafgünstig auswirken könne. Zumindest war Reiner B. vorbehaltlos bereit, seine Vision des Geschehens zu schildern.

Am 14. September habe er erst Pilze gesammelt und sich dann spontan entschlossen, Kartoffeln aus dem Garten seines „Freundes“ zu holen. Seit sechs, sieben Monaten seien sie eng befreundet gewesen. Reiner B. habe nach eigenen Angaben beim Umzug und im Garten geholfen. An diesem Tag aber habe er seinen Freund nicht im Garten angetroffen. Statt dessen sei ein Fenster der Laube kaputt gewesen. Er habe hinein geschaut. Dabei sei ihm die Zigarette in die Laube gefallen, es gab eine „Stichflamme, einen Knall. Ich bin paar Meter geflogen und alles war angesengt, Haare, Hände verbrannt“. Dann habe er sein Fahrrad nach Hause geschoben und gebadet. Da klingelte auch schon die Polizei.

Zeugen und der Geschädigte selbst hätten sie auf die Spur von Reiner B. gebracht, so einer der Beamten, der gestern als Zeuge geladen war. Der Geschädigte solle den Beamten gegenüber geäußert haben, dass es Streit zwischen ihm und Reiner B. gegeben hätte und der vermutlich aus Frust die Laube anzündete.

B. hingegen spricht davon, dass man sich gut verstanden habe bis zu jenem Brand, den er nicht beabsichtigt und nicht geplant habe. Im Rahmen des Opfer-Täter-Ausgleichs erklärte er sich aber bereit, monatlich 30 Euro an den Geschädigten zu zahlen und beim „Aufräumen“ zu helfen. „Warum, wenn Sie nicht schuldig waren“, wollte der Richter wissen. Antwort: Ihm sei nun mal die Zigarette in die Laube gefallen.

Noch verwirrender der Brand in Wittenberge in der Wohnung der Lebensgefährtin des Bruders von Reiner B. In jener sei er nur einmal beim Umzug gewesen. Statt am 15. April sei er, Reiner B., am 11. April nach Wittenberge zu einem Fußballspiel mit dem Rad gefahren. Darum könne er sich nach so langer Zeit auch an den Tag erinnern, antwortete er auf die Frage von Staatsanwalt Philip Schumacher. Trotzdem ist sich die Lebensgefährtin des Bruders, die als Zeugin auftrat, sicher, dass nur der Beschuldigte den Brand gelegt haben könne. „Wer denn sonst?“, fragte sie.

Überaus widersprüchlich die Aussagen des Angeklagten und der Zeugin. Er sprach von gelegentlichen Besuchen bei seinem Bruder, der inzwischen verstorben ist, sie davon, dass er regelmäßig nachmittags vorbei kam und nachts gegen 3 Uhr wieder „verschwand“. Und jedes Mal habe anschließend etwas in der Wohnung gefehlt.

Eine weitere Zeugin bestätigte gestern, dass er „öfters da war“, er an so einem Abend auch mit dem Brand in Perleberg geprahlt habe. Er erzähle aber viel und vieles stimme eben auch nicht, so habe sie dem keine Bedeutung beigemessen.

Im Rahmen der kriminaltechnischen Tatortsicherung wurde nachgewiesen, dass Spuren an der Bekleidung des Angeklagten „im kausalen Zusammenhang mit dem Brand stehen“. Labortechnische Untersuchungen der Kleidung sprechen zudem für eine kurzzeitige Hitzeeinwirkung, zum Beispiel durch eine offene Flamme.

Hat Reiner B. mittels Benzin die Laube bewusst in Brand gesteckt und war die Wohnung der Lebensgefährtin, die sich in einem sonst leeren Haus befand, überhaupt bewohnbar? Denn Heizung und Wasser gab es nicht mehr. „Man konnte hier aber wohnen, nur nicht im Winter“, so die Lebensgefährtin des verstorbenen Bruders, bei dem sie auch wohnte. Die Antwort auf diese Fragen gestaltet sich schwierig und ist zugleich auch schwerwiegend. War die Wohnung bewohnbar, ist es ein Verbrechen und das Strafmaß entsprechend.

Fest steht, Alkohol war mit im Spiel, sowohl bei den Besuchen als auch zumindest beim Brand in Perleberg. 3,01 Promille ergab die erste Blutuntersuchung im Krankenhaus, wo der Angeklagte auch verarztet wurde. Auf den Mediziner wirkte er zuvor aber nur „leicht alkoholisiert“. Seit „drei oder eben zwei Jahren“ rühre er keinen Alkohol mehr an, so Reiner B.. Dass er Probleme hatte, räumte er offen ein. Seit der Wende arbeitslos, dazwischen immer mal wieder Ein-Euro-Jobs, führte er als Gründe an.

Am 15. Februar wird das Verfahren vor dem Schöffengericht mit weiteren Zeugenaussagen fortgesetzt.