Premiere unter besonderen Vorzeichen : Woidke auf Heimatsuche

01.Nov.2017

Die Umstände für die Premiere der „Zukunftstour Heimat“ von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hätten sicher besser sein können. Das lässt er am Mittwoch auch bei einer kurzen Ansprache im Cumlosener Gemeindehaus anklingen. Denn dort sucht Woidke nach den passenden Worten. „Mein Besuch war heute überschattet... oder besser überstrahlt... nein auch nicht. Also es gab ein anderes Ereignis, das meiner Tour voranging. Aber das war Zufall“, erklärt Woidke vor Ehrenamtlern aus der Gemeinde Cumlosen in Anspielung an das Aus für die Kreisgebietsreform, die er einige Stunden zuvor bei einem Termin in Meyenburg verkündet hatte.

Bevor er um die richtigen Worte ringt, hat sich Woidke in Begleitung des Cumlosener Bürgermeisters Harald Pohle und des Amtsdirektors Harald Ziegeler am frühen Nachmittag die Kita „Zwergenland“ angesehen, die heute 37 Kinder beherbergt. „Wir haben unsere Kapazität erhöht und es läuft sehr gut“, erklärt Einrichtungsleiterin Elke Schönwald. Harald Pohle unterstreicht, dass es nicht üblich sei, in einem kleinen Ort wie Cumlosen eine Kita zu betreiben. Aktuell arbeiten vier Erzieherinnen in der Einrichtung, die es seit 22 Jahren gibt.

Danach macht sich der Tross auf zur Zimmerei Ihlau. Diese hat heute sieben Angestellte, die auch aus Sachsen-Anhalt kommen, wie Zimmermann Tilo Hoffmann. „Ich bin seit etwa drei Jahren hier. Es macht Spaß“, sagt er, während er eine Spitzgaube für ein Haus in der Goethestraße in Wittenberge anfertigt. Sein Chef Olaf Ihlau antwortet auf die Frage nach dem beruflichen Nachwuchs: „Ich bin der Drittjüngste in der Firma“. Er ist 52. Sein Betrieb ist über Cumlosen hinaus in der ganzen Prignitz tätig. Die Auftragslage sei sehr gut, bestätigt Ihlau.

Das Cumlosener Schöpfwerk wird derzeit grundhaft erneuert. Vom Baufortschritt kann sich Dietmar Woidke überzeugen, auch wenn derzeit fast Ruhe auf der Baustelle herrscht. „Wir hatten große Probleme mit dem Untergrund. Aber wir haben ein Verfahren gefunden, mit dem wir den Boden stabilisieren können“, sagt Robert Schmidt als Projektleiter vom Landesumweltamt. Über Lanzen wird eine Zementsuspension in die Erde gelassen. „In etwa zwei Wochen kann es dann weitergehen“, so Schmidt. Das Schöpfwerk ist wichtig, weil bei Hochwasser hier auch das Qualmwasser aus Wittenberge ankommt, das über den Kahlhorstgraben abgeleitet wird. Zum Abschluss der Heimattour geht es ins Gemeindehaus, wo sich Woidke den Anliegen einiger Ehrenamtler stellt. „Sie äußerten sich erleichtert, dass die Kreisgebietsreform nicht kommt“, nennt Landrat Torsten Uhe einen Gesprächspunkt.