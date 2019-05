Plattenburgspektakel : Zauberhaftes Mittelalter

Magier, Feen, Hexen, Fabelwesen erobern am 22./23. Juni die Plattenburg. Die jüngsten Besucher können auf Schatzsuche gehen.

von Hanno Taufenbauch

30. Mai 2019, 14:00 Uhr

Magier, Feen, Hexen und andere Fabelwesen erwecken die zauberhafte Welt des Mittelalters am 22. und 23. Juni jeweils ab 10 Uhr zum Leben auf der idyllischen Plattenburg. Die Besucher erwartet allerlei Kurzweil auf der über 700 Jahre alten Wasserburg und sie können eine Reise in eine fantasievolle Welt unternehmen. „Das Plattenburgspektakel hat sich in den letzten 27 Jahren zu einem Highlight in der brandenburgischen Veranstaltungsszene entwickelt. In diesem Jahr wird sich das Mittelalter von seiner zauberhaften Seite zeigen und darauf dürfen sich nicht nur die großen, sondern ganz besonders auch die kleinen Gäste freuen. Denn dieses Jahr wird das zauberhafteste Kostüm gesucht“, verrät laut Mitteilung Mike Laskewitz, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Prignitz. Zusammen mit der Gemeinde Plattenburg und der Freizeit Park GmbH Wittenberge veranstaltet er das Spektakel.

Alle Kinder, die am 22. Juni im Kostüm kommen, können um 15.30 Uhr am Umzug der Wesen aus der Anderswelt teilnehmen. Anschließend wird beim großen Wettbewerb mit Spaß und Spiel das schönste Fabelwesen gesucht. „Alle Teilnehmer des Umzugs können eine Kleinigkeit gewinnen“, erläutert Chica Schmidt, künstlerische Leiterin des Spektakels. Sie führt die Kinder beim Umzug als liebe Hexe Chibraxa an.

Eine besondere Aktion sei die Schatzsuche: Vor der Burg können die kleinen Ritter und Prinzessinnen in einem Sandkasten „Freytaler“ suchen, die sie an ausgewählten Ständen als Zahlungsmittel im Gegenwert von zwei Euro einsetzen können. Die Taleraktion wird von der Volks- und Raiffeisenbank Prignitz eG unterstützt.

An beiden Tagen gibt es von früh bis spät auf den Bühnen, dem Turnierplatz, dem Märchenzelt und kreuz und quer rund um die Plattenburg einiges zu erleben: Der Gaukler Arne Feuerschlund unterhält mit Artistik und seinem losen Maul. Magier Narrateau, seines Zeichens Zauberer, Gaukler, Fabulierer, Licht- & Feuerspieler, amüsiert das Volk mit Zaubereien und blitzschnellen Taschenspielereien. Las Fuegas präsentieren ein neckisches Zauberspiel aus farbenreichem Gewirbel, lieblichem Tanz, verzehrendem Flammenzauber und wahrhaft erstaunlichen Fakir-Künste . Die Schmierenkomödianten Rokus Kokus spielen herzergreifende Märchen und hundsgemeine Geschichten aus dem mittelalterlichen Leben der Adligen und Halunken. Besonders beeindruckend sind die Stargarder Ritter: Sie kämpfen hoch zu Ross gegen finstere Mächte um das letzte Drachenei. Die vielen Handwerks- und Höckererstände laden zum Staunen, Handeln oder Mitmachen ein.

Am Samstagabend wird unter dem Motto „Das Beste kommt zum Schluss“ um 21 Uhr ein großes Tavernenspiel aufgeführt mit allen, die auf dem Platze waren. Den krönenden Tagesabschluss bildet um 22.30 Uhr das große Feuerspektakel mit Flammenspiel, Tanz und Musik.