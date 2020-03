Leseraktion : Zu Freitag dem 13.: Wir suchen Ihre Glücksgeschichte

Freitag der 13. – Lotto Brandenburg und unsere Zeitung möchten Ihnen etwas Glück schenken

von Hanno Taufenbach

09. März 2020, 22:00 Uhr

Wittenberge | Sind Sie eher ein Pechvogel oder ein Glückspilz? Wie halten Sie es mit Freitag, dem 13.? Verraten Sie es uns und gewinnen Sie 713 Euro.

Von Glücksgedicht bis Lobhymne

Gemeinsam mit Lotto Brandenburg möchten wir diesem Tag eine positive Note verleihen und ihn zu Ihrem persönlichen Glückstag machen. Erzählen Sie uns dazu einfach Ihre besondere Glücksgeschichte. Wann hatten Sie mal so richtig „Schwein“ im Leben? Ob ein Lottogewinn, die einmalige Jobchance oder ein glücklicher Zufall, der alles veränderte – wir belohnen Ihre Anekdote mit 713 Euro. Wenn Sie eher eine poetische Ader haben, können Sie uns gerne auch ein Glücksgedicht schreiben. Beschreiben Sie darin den aufkeimenden Frühling oder vielleicht eine Lobeshymne auf das Glück im Allgemeinen oder richten Sie Worte an Ihre Liebsten.

Ein Zweitplatzierter darf sich über 113 Euro freuen. Außerdem winken den zwei Gewinnern jeweils ein Vier-Wochen-Los der GlücksSpirale mit der Chance auf eine monatliche Rente in Höhe von bis zu 10 000 Euro für 20 Jahre. Außerdem möchten wir die zwei schönsten Geschichten oder Gedichte in unserer Zeitung veröffentlichen.

Einsendeschluss: 14. März

Schreiben Sie uns eine E-Mail an pri@prignitzer.de oder eine Postkarte an: Der Prignitzer, Perleberger Straße 17, 19322 Wittenberge. Geben Sie bitte Ihre Adresse, Telefonnummer und Geburtsdatum an. Einsendeschluss ist der 14. März.

Minderjährige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Mit der Teilnahme stimmen Sie der Weitergabe Ihrer Daten an die Lotto GmbH zum Zweck der Gewinnspielabwicklung zu. Die Gewinnübergabe wird redaktionell begleitet.