Wittenberge : Zwei Jazzabende zum Dixielandjubiläum

von svz.de

25. Februar 2019, 08:59 Uhr

25 Jahre Dixielandfest in Wittenberge: Wegen des Jubiläums gibt es 2019 eine besondere, nämlich eine zweitägige Auflage, und zwar am 30. und 31. August. Der Freitagabend steht unter dem Motto: „Junge Leute machen Jazz“. Ab 19 Uhr sorgen die „Brassband“ des Marie-Curie-Gymnasiums und die Studentenband „Quinception“ aus Magdeburg für Stimmung. Das Programm am Samstag gestalten ab 18.30 Uhr die „Blue Wonder Jazzband“ aus Dresden, „Eine kleine Jazzmusik“ aus Hamburg und „Ipanema“ aus Rostock. Bei gutem Wetter gibt es den Jazz auf dem Gymnasiumshof, bei schlechtem im Kulturhaus. Karten sind ab sofort in der Touristinformation, Telefon 03877 9291 -81/-82 zu haben.