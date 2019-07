Perleberg : Zwei offene Stadtführungen

Interessantes nicht nur zum historischen Stadtkern und Sehenswürdigkeiten

von Doris Ritzka

30. Juli 2019, 09:03 Uhr

Am 3. August und 7. September werden in der Rolandstadt zwei offene Stadtführungen angeboten. Dabei erhält man viele wissenswerte Informationen über die Stadt und entdeckt mit Sicherheit auch so einige schöne Ecken, die eher versteckt liegen. Die Stadtführungen beginnen jeweils um 11 Uhr. Treffpunkt ist am Roland. Die Teilnahmekosten belaufen sich auf drei Euro pro Person, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre zahlen 1 Euro, die zuvor in der Stadtinformation Perleberg zu entrichten sind.