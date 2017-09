Rostock : 1,5 Tonnen Marihuana - Drogenhändler festgenommen

vergrößern 1 von 1 Foto: EPA/Abir Sultan dpa 1 von 1

von Joachim Mangler

erstellt am 18.Sep.2017 | 15:49 Uhr

Zielfahnder der Berliner Polizei haben in Rostock einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen, der mit insgesamt 1,5 Tonnen Marihuana gehandelt haben soll. Es handle sich um einen 35-jährigen Mann, der dem Rockermilieu zugerechnet wird, teilte die Berliner Polizei am Montag mit. Er soll das Rauschgift in der Zeit zwischen Januar 2015 bis Oktober 2016 von einem 29-jährigen Mann gekauft und dann weiterverkauft haben. Die meisten Deals hätten in Berlin stattgefunden. Der 29-Jährige sitzt den Angaben zufolge bereits seit Oktober 2016 in Haft.

Bei der Wohnungsdurchsuchung hätten die Polizisten unter anderem eine scharfe Schusswaffe, zwei Kartons mit je 50 Schuss scharfer Munition, eine Schreckschusswaffe sowie etwa ein Kilogramm Amphetamine gefunden. Die Festnahme des mutmaßlichen Täters erfolgte bereits am Freitag, inzwischen sei ein Haftbefehl wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Drogen und Verstoßes gegen das Waffengesetz vollstreckt worden.