Polizei bittet um Hilfe : 11-jähriges Mädchen aus Rostock vermisst

Sie verließ Freitag die elterliche Wohnung in Schmarl und ist aktuell unbekannten Aufenthalts.

von svz.de

16. Februar 2019, 10:04 Uhr

Die Polizei in Rostock bittet um Unterstützung bei der Suche nach der 11-jährigen Asteja Katrin Andriulaityte. Diese verließ am 15.02.2019 im Zeitraum zwischen 11:30 und 17:00 Uhr die elterliche Wohnung in Rostock/Schmarl und ist aktuell unbekannten Aufenthalts.

Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

- 1,30 m groß

- schlanke Gestalt

- schulterlanges, blondes Haar

- bekleidet mit einer grünen Steppjacke (Kapuze mit Fell)

Hinweise nimmt das Polizeirevier Rostock Lichtenhagen unter der Telefonnummer 0381/7707224, der Notruf der Polizei, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.