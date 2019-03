29. Ostseemesse : Alle Erwartungen übertroffen

Veranstalter zählen rund 43.000 Besucher auf der Mega-Schau in Rostock-Schmarl. Nächstes Jahr Jubiläum.

von NNN

10. März 2019, 18:45 Uhr

Rostock | Mit diesem Andrang hatten selbst die Veranstalter nicht gerechnet: 43.151 Besucher aus ganz Mecklenburg-Vorpommern und darüber hinaus haben in den vergangenen fünf Tagen die 29. Ostseemesse in der Hanse Messe in Rostock-Schmarl besucht. "Wir freuen uns über die durchweg positive Resonanz von Ausstellern und Besuchern. Das zeigt, dass wir mit dem Konzept auf dem richtigen Weg für die kommenden Jahre sind", sagt Petra Burmeister, Geschäftsführerin der inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events. Ihr persönliches Highlight innerhalb der Mischung aus Unterhaltung und Einkaufsmöglichkeiten sei die Blumenschau gewesen. "Das Ergebnis spricht für sich und läutet für mich den Frühling ein", so Burmeister.

Die Blumenschau stand in diesem Jahr unter dem Motto Flower Power. Passend dazu bot sie auf rund 1000 Quadratmetern nicht nur eine farbiges Meer aus Blüten, sondern auch "natürliche" Fitnessgeräte wie ein Laufband oder eine Hantelbank aus Holz. Mit kleinen, spaßigen Aktivitäten konnten die Besucher ihre Power auf der Aktionsfläche einer Krankenkasse beweisen.

Insgesamt nahmen 236 Aussteller an der Ostseemesse teil. Einer von ihnen ist Frans Ideler, der seit Jahren seine Blumenzwiebeln in Rostock anbietet. Mit seiner Kappe und den Hosenträgern ist der Niederländer vielen Besuchern bestens bekannt. "Es ist eine sehr schöne Messe mit vielen netten Leuten. Ich freue mich über die Stammkunden und die vielen neuen Käufer. Es ist jedes Jahr wie ein Familientreffen", sagt Ideler. Ein paar Stände weiter hat auch "Käse Tommi" den Besucheransturm zu spüren bekommen. "Ich bin restlos ausverkauft", sagt er. "So viele Besucher hatten wir noch nie und ich bin bereits einige Jahre dabei." Deswegen steht für ihn fest: "Wir kommen wieder!"

Großes Interesse weckte auch die Sonderfläche "Bewusst Besser Leben". Anbieter aus ganz Mecklenburg-Vorpommern präsentierten hier handwerklich hochwertige Produkte wie Salze, Öle, Baumkuchen, Wurstwaren und vieles mehr. Nach dem Erfolg in diesem Jahr soll die Sonderfläche bei der Jubiläumsauflage im kommenden Jahr erneut eine Rolle spielen. Die 30. Ostseemesse findet vom 26. Februar bis 1. März 2020 statt, kündigt Petra Burmeister an.