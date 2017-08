Internationale Gäste : 60 Jahre Freundschaft

vergrößern 1 von 1 Foto: Tore Degenkolbe 1 von 1

Rostock feiert das 60-jährige Jubiläum der deutsch-polnischen Freundschaft. Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos) hat Montagabend die Städtepartnerschaftskonferenz zwischen der Hansestadt und der polnischen Stadt Szczecin eröffnet. Bis einschließlich Mittwoch wird mit internationalen Gästen das europäische Miteinander diskutiert. „Wir leben in politisch hochinteressanten Zeiten“, sagte Methling in der zweisprachig vorgetragenen Rede. Gerade jetzt sollten Deutschland und Polen noch enger zusammenrücken, so Methling. Alexander Dettmars Ausstellung „Rostock – Szczecin“ untermalte den Auftakt. „Was gibt es schöneres als Europa?“, so der Künstler.