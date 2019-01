Hanse Sail : 60 Schiffe sind bereits angemeldet

Zur Hanse Sail sind schon jetzt die ersten großen Schiffe angekündigt. Buchungen bereits möglich.

01. Januar 2019, 16:56 Uhr

Rostock | Rund 60 Traditions- und Museumsschiffe haben bislang ihre Teilnahme für die kommende Hanse Sail vom 8. bis 11. August 2019 gemeldet, darunter auch einige der ganz großen.

Insgesamt sollen für die vier August-Tage rund 200 Segel- und Motorschiffe in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock einlaufen. Ihr Kommen zur 29. Auflage der maritimen Großveranstaltung an der Warnow haben erneut die beiden Viermast-Barken „Sedov“ (117,50 Meter) und „Krusenstern“ (114,50 Meter) aus Russland angekündigt.

Auch die niederländische „Artemis“ wird in Rostock festmachen. Auf der 59 Meter langen Bark können Gäste sogar mitsegeln. Möglich ist beispielsweise eine Feuerwerks-Ausfahrt am Sail-Sonnabend von 19 bis 23 Uhr. Tickets für diese und andere Ausfahrten gibt es schon jetzt in der Tall-Ship Buchungszentrale des Hanse Sail Vereins im Stadthafen sowie online auf hansesail.com. Möglich seien auch verschiedene maritime Arrangements, es könne auch an Bord übernachtet werden, informiert die Leiterin der Buchungszentrale, Mandy Lange.