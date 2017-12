Nahe Rostock : 75-Jährige als Geisterfahrerin auf der A19

vergrößern 1 von 4 1 von 4







von Stefan Tretropp

erstellt am 29.Dez.2017 | 20:01 Uhr

Eine 75-jährige Autofahrerin ist mit ihrem VW am Freitagabend auf der Autobahn 19 in Rostock als Geisterfahrerin unterwegs gewesen und erst nach mehreren Kilometern Irrfahrt gestoppt worden. Die Frau am Steuer war dehydriert. Laut Autobahnpolizei war die Fahrerin aus Hamburg an der Mautstation des Warnowtunnels plötzlich umgedreht und als Geisterfahrerin fast sechs Kilometer auf der falschen Spur zurückgefahren. Wie durch ein Wunder kam es zu keinem Unfall, wohl auch deshalb, weil im Radio sofort vor einem Geisterfahrer in diesem Berich gewarnt wurde.

Die Polizei versuchte die Frau von ihrem Verhalten abzubringen, unter anderem fuhr ein Wagen parallel auf der richtigen Fahrspur daneben. Der Autobahnpolizei gelang es schließlich, den Wagen zu stoppen.

Da größere medizinische Probleme offensichtlich waren, wurden Rettungswagen und Notarzt hinzu alarmiert. Die Untersuchung ergab, dass die 75-Jährige dehydriert hinter dem Steuer saß. Sie kam vorsorglich in ein Krankenhaus, ihr Wagen wurde abgeschleppt. Wegen des Einsatzes kam es auf der Autobahn zu Verkehrsbehinderungen.