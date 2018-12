Abschied : Simone Zabel verlässt Rebus

Nach fünf Jahren will sich die Geschäftsführerin neuen Herausforderungen stellen. Nachfolger ist Thomas Nienkerk.

von NNN

14. Dezember 2018, 08:50 Uhr

Güstrow | Zum Ende des Jahres hört Simone Zabel als Rebus-Geschäftsführerin auf. Die 41-jährige Volljuristin will sich nach fünf Jahren an der Unternehmensspitze beruflich ab 2019 neuen Aufgaben widmen und wechselt in eine Spedition. Sebastian Constien (SPD), Landrat des Kreises Rostock, würdigte beim Abschied am Freitag die Leistungen Zabels, die insgesamt mehr als ein Jahrzehnt für den Nahverkehr im Landkreis Rostock und seinen Vorgängern tätig war. „Frau Zabel hat die ehemals vier kommunalen Busbetriebe im Landkreis Rostock zu einem sehr erfolgreichen, modernen Nahverkehrsunternehmen verschmolzen. Sie hat dabei wichtige Investitionen in die Flotte, die digitale Fahrgastinformation und die Standorte gemanagt“, so Constien. Er schätze an ihr, "dass sie immer an Lösungen gearbeitet und nicht lange Probleme gewälzt hat".

Die Rebus ist integraler Bestandteil des Verkehrsverbundes Warnow und seiner Weiterentwicklung geworden. Im Unternehmen hätte Simone Zabel die Betriebskultur geprägt. Sie war beispielsweise Mitglied im Drachenbootteam „rebus Torpe-dos“ und hat selbst den Busführerschein gemacht. Außerdem hätte sie die anstrengenden und langwierigen Tarifverhandlungen zu einer guten Lösung geführt und ein betriebliches Gesundheitsmanagement eingeführt, zählt Constien auf.





Nachfolger an der Unternehmensspitze wird Thomas Nienkerk. Der 38-jährige Güstrower setzte sich gegen zahlreiche andere Bewerber aus ganz Deutschland durch und ist bereits Betriebsleiter bei Rebus. Der Wechsel auf den Geschäftsführerposten wird zum 1. Januar vollzogen. Nienkerk hat eine Ausbildung zum Kaufmann im Eisenbahn- und Straßenverkehr absolviert. Danach startete er 2001 seine berufliche Laufbahn in der OVG Omnibusverkehrsgesellschaft Güstrow mbH, zunächst als Kontrolleur, dann als Mitarbeiter Technologie/Buseinsatz und Fahrplan-Angebotsplaner. 2010 wurde er zum Leiter Betrieb und Verkehr und 2014 in der neuen Regionalbus Rostock GmbH zum Betriebsleiter mit 101 Mitarbeitern ernannt. Berufsbegleitend schloss er von 2008 bis 2011 einen Studiengang zum Betriebswirt mit Wirtschaftsdiplom an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien MV in Schwerin ab. Bereits im Jahr 2012 erhielt er in einer Weiterbildung den Nachweis der fachlichen Eignung zur Führung eines Unternehmens des Straßenpersonenverkehrs. Thomas Nienkerk ist verheiratet und Vater zweier Kinder.