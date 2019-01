Firmenwechsel in Warnemünde : Am Kirchenplatz 5 eröffnet der Sonnen-Grill

Es ist ein Standort, an dem sich bisher jeder umsonst versucht hat: Am Kirchenplatz 5 eröffnet bald der Sonnen-Grill.

von Maria Pistor

09. Januar 2019, 15:36 Uhr

Warnemünde | Eigentlich ist er ein ausgesprochener Experte für Haare. Auf dem Terrain hat Fouad Aldalawi sich einen Namen gemacht und einen Laden nach dem anderen eröffnet. Insgesamt sechs Barber-Shops, Friseur-Filialen ausschließlich für Männer, hat er in Rostock gegründet. Sein jüngstes Geschäft hat er am Kirchenplatz an der Ecke Mühlenstraße eröffnet. Unmittelbar daneben, am Kirchenplatz 5, begibt er sich aber nun fachlich auf anderes Terrain. Er eröffnet voraussichtlich zum 20. Januar dort seinen Sonnen-Grill. „Das mache ich zusammen mit Partnern“, verrät der Geschäftsmann mit der Herren-Friseur-Kette.

An dieser Adresse gab es schon etliche Versuche. Auf einen Eisladen mit Saftbar folgte ein Sushi-Laden und darauf ein Laden für das ungarische Gebäck Baumstriezel und ähnliches. Aber das ist alles Geschichte und nun soll endlich wieder Leben an diesen wichtigen Platz in Warnemünde einziehen.

Fouad Aldalawi will in der Regel zwischen 10 und 21 Uhr an dieser Adresse Döner, Hähnchen und Salate anbieten. Und weil er auf der Suche nach einer Besonderheit war, wird es eine solche auch geben: „Ich will Lachs-Döner anbieten, das bietet hier noch keiner“, begründet der Geschäftsmann, der seine Läden gern zu etwas Besonderem macht.