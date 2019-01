Arbeitsmarkt : Hohe Nachfrage an Arbeitskräften

Dem Rostocker Arbeitsmarkt geht es gut, bescheinigt die Arbeitsagentur. Die Nachfrage an Stellen steige.

von Marie-Louise Hänsel

04. Januar 2019, 15:22 Uhr

Rostock | „2018 war ein gutes Jahr für alle Menschen, die in der Region Rostock eine Arbeit suchten“, sagt Thorsten Nappe, Geschäftsführer Operativ und stellvertretenden Leiter der Rostocker Arbeitsagentur, in seinem Jahresrückblick. Im Durchschnitt waren 2018 in der Hansestadt und im Landkreis Rostock zusammen 14.845 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind 1662 Menschen weniger als im Durchschnitt des Vorjahres und etwa 3.700 Menschen weniger als 2016. Die Arbeitslosenquote sank von Januar bis Dezember 2018 von 7,8 Prozent auf 6,4 Prozent.

Diese positive Jahresbilanz trifft auch direkt für die Hansestadt zu. Derzeit sind 7.803 Frauen und Männer ohne Beschäftigung – ein jahrestypischer Anstieg um 19 Personen zum November 2018. Das sind aber 1006 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug im Dezember 7,3 Prozent und vor einem Jahr 8,2 Prozent. Im ganzen Jahr 2018 meldeten sich 26.355 Menschen arbeitslos, 2375 weniger als im Jahr 2017. Besonders erfreulich ist, dass im Jahresverlauf 2018 langzeitig arbeitslose Menschen am meisten von der großen Arbeitskräftenachfrage der Unternehmen profitieren konnten. In Rostock ging dieser Anteil um 251 Personen, auf 2414 Personen zurück. Dazu beigetragen haben neben der guten wirtschaftlichen Entwicklung in und um Rostock auch die veränderten Rahmenbedingungen in der Arbeitsagentur und in den Jobcentern. So haben speziell ausgebildete Berater mit intensiver Förderung langzeitarbeitslose Menschen auf dem Weg in den Arbeitsmarkt unterstützt.

Schwerpunkt bleibt die berufliche Qualifizierung. Im Jahr 2018 haben insgesamt 2.092 Frauen und Männer eine berufliche Weiterbildung begonnen. In Rostock befinden sich zurzeit 472 Personen in einer Qualifizierung oder sonstigen Maßnahme der Arbeitsagentur. Die Arbeitsagentur Rostock und die Jobcenter investierten dafür im Jahr 2018 rund elf Millionen Euro.

Im Jahresverlauf 2018 stellten Rostocker Unternehmen 7.955 offene Stellen zur Verfügung. 1.716 sind noch im Bestand. Vor allem das Gesundheits- und Sozialwesen (902 Beschäftigungsverhältnisse), das verarbeitende Gewerbe(449) sowie die Metall-und Elektroindustrie(426) sorgten dafür, dass mehr Menschen einen Job fanden.

Thorsten Nappe sieht den Arbeitsmarkt auch im neuen Jahr in guter Verfassung. Er rechnet weiterhin mit einer hohen Arbeitskräftenachfrage, besonders bei den Werften und ihren Zulieferbetrieben. Auch die neuen Rahmenbedingungen, wie das Teilhabechancengesetz, die höheren Lohnkostenzuschüsse und auch der neue Mindestlohn würden dazu beitragen.