Aufgeklärt : Polizei findet vermissten Rostocker

Der 41-jährige vermisste Rostocker konnte in Hamburg gefunden werden.

von NNN

12. März 2019, 09:27 Uhr

Rostock | In der vergangenen Woche, am 7. März, hatte die Polizei eine Vermisstenfahndung nach einem 41-jährigen Rostocker rausgegeben, der aus Gehlsdorf verschwand und auf medizinische Hilfe angewiesen ist.

"Durch intensive Ermittlungen", so die Polizei, konnte der Mann nun in Hamburg aufgefunden werden. "Dort hat sich der Mann selbständig in ärztliche Behandlung begeben", so eine Sprecherin. Anhaltspunkte für eine Straftat im Zusammenhang mit dem Verschwinden des Rostockers würden nicht vorliegen.