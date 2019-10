Bad Doberan : Fahrplan für Citybus wird angepasst

Linie 124 fährt ab 14. Oktober sechs mal die Woche. Zudem wird zu Spitzenzeiten ein barrierefreier Bus eingesetzt.

von NNN

07. Oktober 2019, 13:53 Uhr

Bad Doberan | Nachdem zum Fahrplanwechsel Mitte August die Bad Doberaner Citybuslinie 124 mit zusätzlichen Haltestellen und Fahrzeiten noch mehr Kunden ansprechen sollte, nimmt Rebus nun Anpassungen am Fahrplan vor, die mit dem 14. Oktober in Kraft treten. So kann die Linie dann wochentags sechsmal genutzt werden. Neu ist auch der Einsatz eines barrierefreien Niederflurbusses zu den Spitzenzeiten. Dieser bietet mehr Sitzplätze als die bisher eingesetzten Kleinbusse und einen ebenerdigen Zustieg für Kinderwagen, Rollatoren und andere Mobilitätshilfen. Darüber hinaus wurden drei neue Haltestellen im Stadtgebiet von Bad Doberan eingerichtet und die Linie über den Bahnhof, das Moorbad und das Krankenhaus bis Hohenfelde verlängert.

Neue Haltestelle beim Einkaufszentrum

Auf Wunsch der Fahrgäste wird ab Montag, 14. Oktober, um 9.41 Uhr wieder durchgängig vom Buchenberg zum Friedhof gefahren. Aufgrund des Einsatzes größerer Busse und der geringen Straßenbreiten ist ein Stopp an der Haltestelle Friedhof am Vormittag jedoch nicht möglich.

Ebenfalls erweitert wurde das Angebot über den Kammerhof/Thünenstraße zur besseren Anbindung der Bewohner des Seniorenheimes. Die neue Haltestelle auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums (EKZ) wird nun in beiden Verkehrsrichtungen angefahren.

Der neue Fahrplan kann ab Mittwoch auf der rebus-Homepage eingesehen werden. Auf den örtlichen Fahrplanaushängen wird ebenfalls über die Erweiterungen informiert.