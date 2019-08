Bad Doberan : Gymnasium bleibt vorerst geschlossen

Ein Unwetter hat das Gebäude so in Mitleidenschaft gezogen, dass der Unterricht noch zwei Wochen ausfällt.

von NNN

08. August 2019, 17:44 Uhr

Bad Doberan | Das Unwetter am 31. Juli hat am und im Friderico-Francisceum-Gymnasium Bad Doberan starke Schäden verursacht. Wie der Landkreis Rostock mitteilt, dauert die Behebung der Schäden an.

Darum finden in den kommenden zwei Wochen kein Unterricht statt. Einzige Ausnahme sind die 12. Klassen, für die der Schulbetrieb aufrechterhalten bleibt.

Weitere Ausweichmöglichkeiten werden derzeit geprüft.