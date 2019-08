Bad Doberan : Haftbefehl gegen 21-jähriger Angreifer auf Seniorin

Verdacht der versuchten Vergewaltigung und Fluchtgefahr besteht.

01. August 2019, 16:59 Uhr

Bad Doberan | Nach dem sexuellen Übergriff eines 21 Jahre alten Mannes auf eine 70-Jährige in Bad Doberan am Mittwoch, wurde nun Haftbefehl gegen den festgenommenen Beschuldigten erlassen. Nach bisherigem Ermittlungsstand bestehe der dringende Tatverdacht der versuchten Vergewaltigung.

Das Amtgericht Rostock hat den Haftbefehl wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr erlassen. Der Tatverdächtige wurde daraufhin in die JVA Bützow gebracht. Nach dem Vorfall befindet sich die Geschädigte aktuell nicht mehr in stationärer Behandlung.Dies, so die Polizei, sei sicherlich auch dem mutigen Einschreiten einer Zeugin zu verdanken.