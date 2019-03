Bauvorhaben : Hochspannungstrasse wird erneuert

Edis erneuert die Stromleitung zwischen Rostock und Güstrow für 15 Millionen Euro. Arbeiten gehen in Endphase.

von NNN

19. März 2019, 15:20 Uhr

Schwaan | So langsam neigen sich die Arbeiten dem Ende zu. Am Mittwoch wird bei Schwaan der letzte Mast für die Hochspannungstrasse Rostock-Güstrow gesetzt. Der Energienetzbetreiber Edis erneuert auf dieser Strecke seine 36 Kilometer lange 110-kV-Leitung. Dafür investiert das Unternehmen rund 15 Millionen Euro. Die bestehende Leitung zwischen dem Umspannwerk in Rostock-Schutow und dem Netzverknüpfungspunkt Güstrow ist seit 1954 in Betrieb und wurde damals ausschließlich zur Versorgung geplant und gebaut. Die Energiewende erfordert nun aber eine Neuausrichtung des Leitungssystems, teilt das Unternehmen mit.

Grund für den Neubau sind die in der Küstenregion entstandenen Erzeugungskapazitäten zur Nutzung der Windenergie. Die erzeugten Mengen übersteigen den regionalen Bedarf um ein Vielfaches. Außerdem sei die bestehende Leitung komplett ausgelastet. Über die neue Hochstromleitung mit etwa dreieinhalbfacher Übertragungskapazität soll der grüne Strom von der Küste zum Netzverküpfungspunkt Güstrow und von dort aus weiter in die energiehungrigen Ballungsgebiete in West- und Süddeutschland fließen.

Dafür werden insgesamt 159 Maste neu errichtet, 436 Kilometer Leiterseil gespannt und 2200 Isolatoren verbaut. Hinzu kommen zwei jeweils 37 Kilometer lange sogenannte Erdseile, von denen eins mit Lichtwellen-Fasern ausgestattet ist, erklärt das Unternehmen.



Während der Bauzeit musste die Funktion der bestehenden Leitung zeitweise unterbrochen werden. Um die an dieser Leitung angeschlossenen Umspannwerke abzusichern, wurden punktuell kleinere Provisorien errichtet. Eine weitere besondere Herausforderung beim Bau ergab sich aus der Kreuzung der A 20 und deren Zubringer unmittelbar hinter dem Umspannwerk Schutow. So wurde in der Bauphase dieses Abschnitts unter anderem ein großes Netz über die Fahrbahnen zur Absicherung der Seilarbeiten an der Freileitung gespannt. Auch bei der Querung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten waren diverse Auflagen der Naturschutzbehörden zu berücksichtigen. Während der Vogelbrutzeit wurden Bauzeitenbeschränkungen festgelegt, Wegebaumaßnahmen zum Schutz der Bodengefüge ergriffen und Amphibienschutzzäune errichtet.