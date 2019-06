Sport und Spaß am Strand von Warnemünde : Sport Beach Arena am Aufgang 1 eröffnet

Bei Sport Beach Arena haben die Gäste viel Spaß bei verschiedenen Angeboten. Bis Ende August ist HW Shapes dort dabei.

von Maria Pistor

29. Juni 2019, 16:57 Uhr

Warnemünde | Schritt für Schritt balanciert Luci Stamova auf der Slack-Line vorwärts. Das ist ein stabiles Seil, das von einer Seite zur anderen gespannt ist.



Maria Pistor





Vorher hat sie schon bei HW-Shapes Stent Up Paddling ausprobiert. „Ich bin extra aus Berlin angereist“, verrät sie. Am Sonnabend ist die Sport- und Beach-Arena am Strandaufgang 1 offiziell eingeweiht worden. „Hier gibt es neben dem AOK Active Beach zahlreiche Möglichkeiten, selbst aktiv zu werden, klassische Strandsportarten, aber auch neue Trends auszuprobieren und dabei die besondere Strandkulisse zu genießen“, sagt Tourismusdirektor Matthias Fromm.







Maria Pistor





Der siebenjährige Nepomuk war mit seinem Vater Michael Eisenbrich aus Warnemünde gekommen. Er versuchte sich im Skimboard-Pool. Das machte auch die fünfjährige Kilani, die mit ihrer Omi Kerstin Altmann für einen Tag aus Berlin angereist ist.

Trainieren mit der eigenen Körperkraft

Die Stars zur Eröffnung waren die Sportler und Trainer vom Verein Straßensport um Gründer Dennis Pelikant. „Wir wären gern länger am Strand dabei, da brauchen wir mehr Unterstützung von der Stadt “, sagt der 33-Jährige. Das Konzept des Vereins ist: Es ist ein Jedermann-Sport, weil es Training mit der eigenen Körperkraft ist, etwas, dass sich überall praktizieren lässt.





Maria Pistor





Der Verein ist in der Erich-Schlesinger-Straße bei einem Sportpark aktiv. „Aber für eine Stadt wie Rostock könnten es mehrere dieser Parks geben“, sagt er. Er hofft, dass sich mit einem neuen Bürgermeister etwas bewegen wird.





Sport Beach Arena am Aufgang 1 PGRpdj5EaWUgU3BvcnQtIHVuZCBCZWFjaCBBcmVuYSBhbSBBdWZnYW5nIDEg9mZmbmV0IGJpcyBFbmRlIEF1Z3VzdC4gSFctU2hhcGVzIGlzdCBtaXQgdmllbGVuIFdhc3NlcnNwb3J0YW5nZWJvdGVuIHVuZCBLdXJzZW4gdmVydHJldGVuLiZuYnNwOzwvZGl2Pg==