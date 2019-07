Motorbootrennsport : Ich flog über meinen Lenker, dann über sie und ihr Rad

Bernd Mehnert bricht sich bei heftigem Sturz eine Rippe an und eine weitere ganz. Das linke Bein wird noch untersucht.

von Peter Richter

17. Juli 2019, 16:52 Uhr

Rostock | Es kann doch nicht sein, dass der Mann immer nur Pech hat?!

Als ob es nicht vollauf genügen würde, dass Bernd Mehnert, der einzige Motorbootrennfahrer des deutschen Ostens oberhalb von Berlin, seit sechs Jahren kein Rennen mehr in seiner Formel R-1000 bestreiten konnte. Dass er einen misslungenen Comeback-Versuch nach dem anderen verkraften muss – zuletzt erneut aus technischen Gründen auf der Regattastrecke Berlin-Grünau (NNN berichteten).

Und doch gibt es schon wieder einen neuen Anlass zu verzweifeln. Zum Glück ist der Mann vom WSV Hanseat Rostock ein positiver Typ, der auch diesmal nicht gedenkt, sich unterkriegen zu lassen: „Ihr kennt doch meinen Satz: Unkraut vergeht nicht und ich schon gar nicht!“

Was war passiert?

Der 59-Jährige war auf seinem Fahrrad, die Tiergartenallee Richtung Restaurant „Klock 8“ befahrend, auf dem Weg von seiner Arbeit im Verkehrs- und Freizeitgarten durch den Barnstorfer Wald nach Hause, als unvermittelt ein weiterer Radfahrer seinen Weg kreuzte, genauer gesagt eine junge Frau: „Sie kam auf einmal hinter einem Baum vor. Sie hat mich nicht gesehen und ich sie nicht. Ich konnte nicht mehr reagieren, bin über meinen Lenker und dann über sie und ihr Rad geflogen.“

Anfangs hatte der gebürtige Dessauer noch gehofft, dass weitestgehend nur die beiden Drahtesel zu Schaden gekommen sind – bis er sich zum Arzt begab und erfuhr: „Ich habe mir bei diesem heftigen Sturz eine Rippe an- und eine weitere Rippe ganz gebrochen. Das linke Bein und Knie wird am 24. mit einer MRT untersucht. Glück im Unglück hatte ich mit meiner Schulter und dem Handgelenk – nur geprellt“, teilte Mehnert seinen Fans und Freunden via Facebook mit und stellt nunmehr fest: „Das bringt mir meinen Zeitplan komplett durcheinander.“

Er habe ja einen Start beim Europameisterschafts-Lauf am 7./8. September im tschechischen Jedovnice ins Auge gefasst und vorher an einem oder zwei Wochenenden zu seinen Kumpels vom MBC Elbe Dessau gewollt, auf dass die möglicherweise sein Motorenproblem ermitteln und im Idealfall beheben.

„Aber so kann ich kein Auto fahren, und der Sicherheitsgurt geht auch noch genau über die Rippen.“

Mindestens 14 Tage bis drei Wochen wird sich Bernd Mehnert gedulden müssen…