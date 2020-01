Regionale Produkte und Erlebnisgastronomie sollen dauerhaft unter einem Dach angeboten werden.

von Katrin Zimmer

23. Januar 2020, 19:00 Uhr

Beschlossen: Rostock bekommt seine neue Markthalle | Frische Waren aus der Region sollen Landwirte und Händler künftig in einer Markthalle in Rostock anbieten können. Das hat die Bürgerschaft auf ihrer Sitzung am Mittwoch beschlossen. Sie soll gleichzeitig Veranstaltungsort für kulinarische Feste werden und mit Erlebnisgastronomie Besucher anziehen. Wo sie gebaut werden könnte, ist bisher jedoch noch unklar.

Wochenmärkte sollen bestehen bleiben

Die Idee fuße auf dem Bauernmarkt der LMS Agrarberatung GmbH, erklärt Daniel Peters (CDU) am Mittwoch. Bei der 2. Auflage im vergangenen September hätten mehr als 5000 Besucher den Weg auf das Gelände seines Parteikollegen Berthold F. Majerus im Hansaviertel gefunden.

Sie unterstütze die Idee grundsätzlich, sagte Andrea Krönert (Grüne) in der Sitzung. Doch dürfe die Halle in keiner Konkurrenz zu den elf existierenden Wochenmärkten stehen. Sie spreche im Namen des Aufsichtsrats der zuständigen Großmarkt Rostock GmbH.

"Einige laufen sehr gut, andere sind unsere Sorgenkinder", betont Krönert. Zuletzt sei es in Lichtenhagen schwierig gewesen, genügend Händler zu finden. Deshalb sei der Standort der neuen Markthalle "ganz wichtig", so Krönert.

Zudem müsse der reine Verkauf von Waren mit Erlebnisgastronomie verbunden, möglicherweise sogar Co-Working-Spaces geschaffen werden.

Großmarkt soll Konzept erarbeiten

Die Großmarkt Rostock GmbH und die LMS Agrarberatung GmbH sollen mit dem Bauernverband Bad Doberan, der Dehoga sowie dem City-Kreis Rostock ein Konzept erarbeiten. Dann wird sich auch entscheiden, ob die Markthalle besser im Stadthafen, in der Innenstadt oder gar in Warnemünde gebaut werden wird.