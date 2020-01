Betrugsversuch : Betrügerische Goldkäufer in Rostock unterwegs

Hochwertige Pelze wollten die Händler nur mit Altgold abnehmen. Ein älteres Ehepaar wurde stutzig und rief die Polizei.

von NNN

23. Januar 2020, 13:33 Uhr

Gerade noch entkommen konnte ein älteres Ehepaar am Dienstag betrügerischen Goldhändlern in Rostock. Die 80-jährige Frau und der 85-jährige Mann riefen bei einer Firma an, die eine Anzeige in einer Zeitung aufgegeben hatte. In dem Inserat suchte diese Antiquitäten zum Ankauf mit sehr guter und sofortiger Bezahlung.

Das Ehepaar und Firmenmitarbeiter verabredeten sich einer Wohnung im Rostocker Stadtteil Reutershagen. Das Paar bot hochwertige Pelzkleidung an. Die Käufer schienen sehr interessiert, wollten die Mäntel aber nur in Verbindung mit Gold ankaufen.

Nachdem das Paar verschiedenes Altgold zeigte, wollten die Käufer es zur angeblichen Prüfung des Reinheitsgehaltes mitnehmen und die Pelze an einem anderen Tag abholen. Das Ehepaar wurde stutzig und verwies die angeblichen Käufer der Wohnung.

Es verständigte die Polizei und gab eine entsprechende Strafanzeige aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen hat die Rostocker Kriminalpolizei übernommen.