Diskussion um Grundstück : Parkplatzdebatte erneut entfacht

Kaufantrag für Papendorfer Fläche löst Diskussionen aus. Schulträger will sich Entwicklungsmöglichkeiten vorbehalten.

von Antje Kindler

12. März 2019, 11:00 Uhr

Papendorf | Es ist nur ein kleines Grundstück, das sich im besitz des Amtes warnow-West befindet. Dennoch sorgt es für Diskussionen: das Areal des Heizhauses bei der Warnowschule in Papendorf, deren Träger das Amt ist. Auf der jüngsten Sitzung des Schul- und Bauhofausschusses sollte dieser über einen Antrag der Gemeinde entscheiden. Sie hatte ihr Kaufinteresse an dem Fleckchen Land bekundet. Die Verwaltung jedoch empfahl aus gleich mehreren Aspekten, das eben nicht zu tun. Punkte, die dagegen sprechen: Der Bedarf an Parkplätzen für die Mitarbeiter der Schule sowie der Mangel an Wendemöglichkeiten für Fahrzeuge, die dafür aktuell das Areal am Heizhaus nutzen.

"Es verwundert mich, dass das Parkplatzthema wieder aufkommt", sagte Ausschussmitglied Steffen Pagels. Schließlich habe die Gemeinde Papendorf der Einrichtung bereits eine Erweiterung an Stellflächen in Aussicht gestellt. Ein altes Areal des Bauhofes sei hierfür ins Auge gefasst worden. Außerdem, so Pagels, würde in diesem Fall über eine zentrale Fläche innerhalb des Ortes gesprochen, für die sich Papendorf sicherlich eine andere künftige Entwicklung wünsche, als hier Parkplätze zu bauen. Das sei räumlich ausgeschlossen "und von der verkehrstechnischen Erschließung ebenfalls", so Pagels. Zumal das Thema Schulstraße in der Gemeinde ein sehr brisantes sei hinsichtlich der Verkehrsbelastung. Nicht ohne Grund habe die Gemeinde eine Schrankenanlage vor die Zufahrt zur Schule errichtet. Das Ausschussmitglied forderte daher, weiter intensiv darüber nachzudenken, die Fläche an die Gemeinde zu geben, die schließlich auch die Planungshoheit über das Areal habe.

Andere Ausschussmitglieder sahen das anders. "Wir sollten uns nichts verbauen", sagte Kjeld Wiedenbeck. Er begrüßte den Vorschlag von Thomas Witt, im Gegenzug weitere Flächen in dem Areal von der Gemeinde zu kaufen, um der Schule angesichts steigender Kinderzahlen Entwicklungsmöglichkeiten zu geben. "Noch brennt nichts an. Und einer alleine kann dort nichts entwickeln", fasste Dittmar Brandt die aktuelle Situation zusammen, der sich dafür aussprach, das Thema zu vertagen. "Wir brauchen ein Gesamtkonzept und eine Lösung", erklärte auch Steffen Pagels. Mit acht Ja- zu zwei Gegenstimmen bei einer Enthaltung wurde der Kaufantrag der Gemeinde auf eine der nächsten Sitzungen verschoben. Nun solle das Problem noch einmal behandelt werden.

Papendorf hatte einen Antrag an das Amt Warnow-West, den Eigentümer der Fläche, zum Erwerb des Flurstückes des ehemaligen Heizhauses gestellt. Ihr liegen nämlich Kaufanträge von Privatleuten vor. Wie damit weiter verfahren wäre, sollte allerdings erst dann innerhalb der Gemeinde weiter beraten werden, wenn sie der neue Eigentümer des Grundstückes wäre.