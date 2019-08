Dummerstorf : Von Klimarettern und schlauen Hühnern

Am 21. September öffnen Forscher des FBN und LFA in Dummerstorf die Pforten zu Laboren und gewähren Einblick in Arbeit.

von NNN

20. August 2019, 12:17 Uhr

Dummerstorf | Können Soldatenfliegen das Klima retten? Wie tickt eigentlich unsere innere Uhr? Warum werden Ferkel kastriert und wie schlau sind Ziege, Schwein und Huhn? Fragen rund um das Essen, das es bequem und in großer Auswahl im Supermarkt zu kaufen gibt, gibt es viele. Zugleich spitzen sich aber die Konflikte angesichts der wachsenden Weltbevölkerung und knapper werdender Ressourcen immer weiter zu. Genau daran forschen die Experten am Leibniz-Institut für Nutztierbiologie (FBN) und der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei MV (LFA) in Dummerstorf. "Am Tag der offenen Tür möchten wir die großen Herausforderungen in der Lebensmittelversorgung der Zukunft durch Nutztiere aufzeigen und uns den Fragen der Besucher stellen", sagte FBN-Vorstand Prof. Klaus Wimmers.

Thomas Häntzschel / nordlicht





Der Tag der offenen Tür findet am Sonnabend, 21. September, statt. Von 10 bis 16 Uhr stehen die Wissenschaftler an zahlreichen Aktionsstationen auf dem Gelände des Forschungsinstitutes Rede und Antwort und gewähren einen spannenden Einblick in ihre Arbeit. Vor drei Jahren strömten mehr als 3000 Besucher aller Altersgruppen zum Tag der offenen Tür nach Dummerstorf. "Wir freuen uns auf viele Gäste, die sich für unser Wirken für eine artgerechte Tierhaltung und einen schonenden Umgang mit unserer Natur und Umwelt interessieren", so Wimmers.

Thomas Häntzschel / nordlicht





Führungen und Vorträge, Labore und Experimente



Der Tag der offenen Tür bedeutet Wissenschaft und Forschung zum Anfassen. Daher sind den ganzen Tag über Führungen oder Entdeckungstouren auf eigene Faust sowie ein Blick hinter die Kulissen möglich. Zudem können sich die Besucher selbst bei Experimenten ausprobieren und aktiv mitmachen. Auf dem Gelände sind 28 Stationen aufgebaut, an denen die Tierforschung von heute hautnah erlebbar ist. So können unter anderem der Großtier-OP-Raum, die Experimentalanlagen für Schweine und Rinder und die verschiedenen Labore besichtigt werden und Besucher können den berühmten Dummerstorfer Mäusen und vielen Tierkindern ganz nahe kommen. Wer es gemütlich mag, kann sich mit dem Kremser zur etwa einen Kilometer entfernten Experimentalanlage Schwein kutschieren lassen.

FBN





Außerdem werden erstmals die neuesten Nutztiere am FBN vorgestellt: die bis zu zwei Zentimeter große Schwarze Soldatenfliege und ihre eiweißreichen Larven als alternative hochwertige Eiweißquelle für Tierfutter. Erst seit Juli schwirrt eine Kolonie der kleinsten Stalltiere im Dienste der Wissenschaft durchs FBN. Am Tag der offenen Tür werden die Wissenschaftler über ihre neuen fliegenden Schützlinge berichten und einen Einblick in die Zukunft der Soldatenfliegen als Klimaschützer gewähren.



Unterhaltung für jeden

Im Hörsaal des Tagungszentrums werden von 11 bis 14 Uhr außerdem unterhaltsame Vorträge zur Geschichte des Melkens, der Entdeckung der inneren Uhr sowie zur Fleischqualität und Bedeutung des Zuckers für das Immunsystem angeboten. Und für die Jüngsten wurde ein kindgerechtes Programm mit Wissensquiz sowie sportlichen Höhepunkten zusammen mit der Feuerwehr Dummerstorf auf die Beine gestellt. Beim Tierknetwettbewerb werden um 14.30 Uhr die schönsten Kreationen des Tages prämiert. Dabei darf auch nicht die beliebte Station für selbstgemachtes Eis fehlen. Darüber hinaus gibt es gleich mehrere Gelegenheiten für alle Besucher, auf dem Institutscampus bei guter Musik auch einmal auszuspannen, Kraft zu tanken und sich an Grillhütte oder Kuchenbüfett zu stärken.

Vor Ort stehen ausreichend kostenfreie Parkplätze zur Verfügung. Ordner helfen bei der Einweisung. Der Eintritt zum Tag der offenen Tür ist frei.



Vorträge im Tagungszentrum



11 Uhr: Die Geschichte des Melkens, Dr. Peter Sanftleben (LFA)

12 Uhr: Die Entdeckung der inneren Uhr, PD Dr. Pål Westermark (FBN)

13 Uhr: Muskulatur beim Nutztier - viel mehr als Fleisch, Dr. Claudia Kalbe (FBN)

14 Uhr: Zucker als Ausweis für das Immunsystem, PD Dr. Sebastian Galuska (FBN)

Stationen im Überblick

Offene Geheimnisse des Züchtungserfolgs

Statistik zum Anfassen

Das Bienen-Infomobil des Landesverbands der Imker M-V e.V.

Molekulare Vielfalt im Stall, Nutzung von Erbinformationen für Züchtungs- und Biodiversitätsforschung

Ein Blick in die Zelle

Vom Phosphor zum Knochen, detaillierte Strukturanalysen als Indikatoren für Tiergesundheit und Tierwohl

Warum werden Ferkel kastriert? (Grillen von Eber- und Sauenfleisch mit Verkostung)

Wieviel Fett steckt im Rinderhaar? Fettsäuremuster im Haar als Marker für den Energiestatus bei Kühen

Der Laser lässt die Zellen fliegen, Lasermikrodissektion

Wurstscanner, sichtbares und unsichtbares Fett

Wie hoch ist mein Blutzucker?

Heiße Luft, Messung der Oxidation von Cornflakes-Kohlenhydraten in der Atemluft

Mikrowelten im Kuh-Pansen unter dem Mikroskop

Mini-Nutztiere Insekten, eine wertvolle Nahrungs-Eiweißquelle

Dumme Ziege? Lernversuche mit Zwergziegen

MultiExpert, Tiermonitoring im Abferkelstall

Stress in aller Munde, Was uns Ihr Speichel verrät (Abgabe eigener Speichelproben möglich)

Die Stimme verrät die Stimmung

Von der Eizelle zum Embryo

Offener OP, Reproduktionsmedizin beim Großtier

Kälberwunschklinik, Assistierte Reproduktion beim Nutztier

Wer ist der schnellste Melker?

Erbsen, Bohnen, Lupinen, pflanzliches Eiweiß auf dem Teller und im Trog

Forschung aus der Praxis für die Praxis,

Tiergehege mit Hammeln

Alles rund um die Maus. Das Modelltierlabor stellt sich vor

Führung durch die Experimentalanlage Rind zu jeder halben Stunde

Führung durch die Experimentalanlage Schwein zu jeder vollen Stunde

Unterhaltung

Wissensmeer - Spiele für Jugendliche und Junggebliebene

Quiz - Wissenssafari

Tierkinderstube

Feuerwehr Dummerstorf: Spritz- und Hüpfspiele

Ein schmackhaftes Experiment für die Kleinen: Eis selber gemacht



Stündliche Kremserfahrten zur Experimentalanlage Schwein



Tiere kneten für Kleine und junggebliebene Große, die schönsten Kreationen werden prämiert

Preisverleihung um 14.30 Uhr

Für Speis, Trank und Musik ist gesorgt