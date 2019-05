Kösterbeck : Einbrecher demolieren 14 Fahrzeuge

Unbekannte Täter dringen in Lagerhalle ein und verursachen 150.000 Euro Schaden.

von NNN

16. Mai 2019, 12:33 Uhr

Kösterbeck | Eine böse Überraschung hat der Besitzer einer Lagerhalle in der Kösterbecker Straße am Wald erlebt. Am Mittwoch nahm die Polizei eine Anzeige auf, weil Unbekannte vermutlich im Zeitraum zwischen 2. und 15. Mai in das Gebäude eingebrochen sind. Die Täter schlugen Fensterscheiben ein und verschafften sich so Zutritt zur Halle. Außerdem waren an 14 Fahrzeugen die Scheiben, Motorhauben und Autodächer beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf etwa 150.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Wer im angegebenen Zeitraum Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht hat, melde sich bitte bei der Polizei in Sanitz unter Telefon 038209/440.