20.000 Euro Schaden : Einbrecher stehlen E-Bikes

Diebe steigen in Fachgeschäft in Rostock-Schutow ein. Alarmierte Polizei kommt zu spät.

von NNN

30. Januar 2019, 14:21 Uhr

Rostock | Bei einem Einbruch in ein Fahrradfachgeschäft haben Diebe in der Nacht zu Mittwoch fünf fabrikneue Elektrofahrräder im Gesamtwert von rund 20.000 Euro gestohlen. Laut Polizei verschafften sich die Unbekannten kurz vor 4 Uhr gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum des Fachgeschäftes in Rostock-Schutow. Offenbar zielgerichtet begaben sich die Einbrecher zu den E-Bikes, von denen in der Folge fünf entwendet wurden.

Ein Passant war aufgrund von Einbruchsgeräuschen und der angelaufenen Alarmanlage aufmerksam geworden und alarmierte die Polizei. Die kam jedoch zu spät: Die Einbrecher konnten unerkannt entkommen. Vor Ort konnten die Beamten aber verschiedene Spuren sichern. Zusätzlich werden auch die Aufnahmen der Überwachungskamera ausgewertet. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Rostock übernommen.

Zur schnellen Aufklärung des Falles bittet die Polizei zusätzlich um Mithilfe der Bevölkerung. Sie fragt: Wer hat Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem geschilderten Einbruch stehen könnten? Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, unter der Telefonnummer 0381/49191616, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.