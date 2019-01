Einbruchserie : Gartenlauben in Evershagen durchwühlt

Unbekannte brechen sieben Lauben in Rostock-Evershagen ein. Polizei ermittelt.

von NNN

10. Januar 2019, 15:39 Uhr

Rostock | Einbrecher haben im Rostocker Stadtteil Evershagen mehrere Kleingärten heimgesucht. Die erste Anzeige ging am Donnerstag um 10 Uhr bei der Polizei ein, anschließend folgten sechs weitere. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Täter Scheiben eingeschlagen oder Türen aufgehebelt hatten, um in die Lauben zu gelangen. In der Folge durchsuchten die Diebe offensichtlich wahllos Schränke und Behältnisse nach verwertbarer Beute.

Die Beamten sicherten Spuren, die jetzt ausgewertet werden. Der genaue Schaden kann noch nicht benannt werden. Das Kriminalkommissariat Rostock hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizeiinspektion Rostock rät allen Gartenlaubenbesitzern, geeignete Sicherungsmaßnahmen zur Verhinderung von Einbrüchen zu treffen. Kostenlose Informationen zu diesem Thema gibt es bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0381/49163130 und auch im Internet unter www.polizei-beratung.de.