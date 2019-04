NNN-Campus : "Eltern haben ja auch ihr eigenes Leben"

Von Prenzlau nach Rostock: Die 21-jährige Marie-Theres Pohl steht entgegen dem Klischee schon früh auf eigenen Füßen.

von Lennart Stahlberg

09. April 2019, 09:00 Uhr

Rostock | Für viele junge Menschen ist die Universitätsstadt Rostock eine ihrer ersten Stationen nach der Schule. Viele sind für ihr Studium extra an die Ostsee gezogen. Und da heißt es gleichzeitig, zum ersten Mal ganz ohne die Eltern zurechtkommen. Besonders den Millennials, also der Generation, die im Zeitraum der frühen 1980er bis zu den späten 1990er Jahren geboren wurde, wird häufig vorgeworfen, sie sei zu unselbstständig. Marie-Theres Pohl fällt mit ihren 21 Jahren gerade noch in diese Kategorie. Doch davon, eine ganze Generation abzustempeln, hält sie nichts. "Man kann das nicht pauschalisieren", sagt sie.

Rostock hat die perfekte Größe

Die Studentin ist vor zweieinhalb Jahren nach Rostock gezogen, wohnt alleine in einer kleinen Wohnung. Sie hat hier ihr Studium in Wirtschaftspädagogik begonnen, befindet sich mittlerweile im sechsten Semester. "Später will ich Lehrerin werden. Anderen Menschen etwas beizubringen, macht mir Spaß", sagt sie. Auch ihre Mutter sei schon Lehrerin geworden. Aktuell steckt die Studentin mitten in den Vorbereitungen zu ihrer Bachelorarbeit. Anschließend soll ein Master folgen, wenn alles gut geht auch in Rostock.

Die Hansestadt ist bereits Marie-Theres zweite Station. Zuvor hatte sie ihre Heimat Prenzlau in der Uckermark für ein Geografie- und Mathematik-Studium in Berlin verlassen. Schwer gefallen sei ihr dieser Schritt nicht. "Ich konnte ja den Kontakt zu Freunden und Familie aufrechthalten und war auch mit dem Auto innerhalb von zwei Stunden in der Heimat." Doch nicht alles gestaltete sich problemlos.

"Sowohl der Studiengang als auch die Stadt sagten mir nicht zu. Berlin war mir zu groß und zu weit. Du hattest nie so wirklich deine Ruhe", erklärt die 21-Jährige. Rostock sei dagegen perfekt. "Ich bin schnell in der Innenstadt und schnell am Strand. Die Stadt hat einfach eine gute Größe." Obwohl die Studentin auch ein Auto hat, für die meisten Wege benutzt sie ihr Fahrrad. "Das Auto bleibt eigentlich so gut wie immer stehen. Außer wenn ich mal zu Ikea fahre oder meine Eltern besuchen möchte."

Einmal im Monat in die Heimat

Die Familie in der Heimat besuchen, das könnte Marie-Theres theoretisch jedes Wochenende. Doch tatsächlich hinfahren würde sie mittlerweile nur noch einmal pro Monat. "Es ist ja so, dass meine Eltern auch ihr eigenes Leben haben. Manchmal passt es dann auch einfach nicht", erzählt sie. Auch wenn sich ihre Eltern über jeden Besuch freuen, die 21-Jährige kommt auch gut allein zurecht. Anstatt zu bestellen, koche sie lieber und ihren Alltag könne sie gut organisieren. "Natürlich kann die Zeit vor allem jetzt während meiner Bachelor-Arbeit schon mal knapper werden, aber im Normalfall schaffe ich alles, was ich mir am Abend vorher vornehme."

Für Freunde habe sie ebenso noch Zeit. Und während ein weiterer Vorwurf an die Millennials lautet, sie würden nur noch vor Social Media hocken, sieht Marie-Theres auch hier kein Grund zur Sorge. "Natürlich ist Social Media ein Teil von meinem Leben. Aber vor allem, wenn ich mit Freunden unterwegs bin, habe ich selten das Handy in der Hand. Da muss ich mich auch nicht zusammenreißen."