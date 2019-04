Einsatz : Verwirrte Person ruft Polizei auf den Plan

Mann in Flüchtlingsunterkunft droht an, sich etwas antun zu wollen.

von NNN

09. April 2019, 19:16 Uhr

Rostock | Am Dienstagnachmittag ist die Polizei zu einem Einsatz nach Gehlsdorf ausgerückt. Wie die Beamten mitteilten, drohte ein Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge an, sich das Leben nehmen zu wollen. Der verwirrte Mann konnte durch die eingesetzten Polizisten aber unversehrt aufgefunden werden. Er wurde an den Rettungsdienst zur ärztlichen Behandlung übergeben und in ein Krankenhaus gebracht.