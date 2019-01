Entsorgung : Recyclinghof in Dierkow schließt erstmal

Aufgrund dringender Baumaßnahmen wird der Recyclinghof Dierkow ab Montag bis voraussichtlich zum 3. März geschlossen.

von Nicole Pätzold-Glaß

31. Januar 2019, 15:05 Uhr

Rostock | Der Recyclinghof Dierkow ist von Montag bis voraussichtlich zum 3. März aufgrund von Baumaßnahmen geschlossen, teilen das Amt für Umweltschutz und die Stadtentsorgung mit. Nordwasser führe dort dringend notwendige Sanierungsarbeiten am Mischwasserkanal durch. In dieser Zeit können die drei anderen Rostocker Recyclinghöfe in der Schwaaner Landstraße 12 in der Südstadt, in der Etkar-André-Straße 54 in Reutershagen und im Koppelweg 1 in Lütten Klein genutzt werden. Anlieferungszeiten werden von Montag bis Freitag jeweils von 10 bis 18.15 Uhr sowie am Sonnabend von 9 bis 12.45 Uhr angeboten. Aus Kapazitätsgründen wird darum gebeten, größere Mengen nur an die Recyclinghöfe in der Südstadt und in Lütten Klein zu liefern. Auskunft erteilt das Kundendienstbüro der Stadtentsorgung Rostock GmbH unter der Rufnummer 0381/459 31 00.

www.rostock.de/umweltamt