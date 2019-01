Erfolgreiche Bilanz : Rostock Business unterstützt beim Wachstum

Die Wirtschaftsfördergesellschaft half auch 2018 bei Expansionsvorhaben sowie Neuansiedlungen in Rostock.

von NNN

20. Januar 2019, 14:19 Uhr

Rostock | Die Hansestadt wächst. Einen Beitrag dazu leistete im vergangenen Jahr auch die Wirtschaftsfördergesellschaft Rostock Business. Sie unterstützte bei Expansionsvorhaben sowie Neuansiedlungen am Wirtschaftsstandort Rostock. "Die Stadt ist so attraktiv wie nie zuvor. In 2018 profitierten vor allem die Wachstumsbranchen Life-Science, Dienstleistung sowie der Groß- und Baustoffhandel davon", zieht Rostock Business eine positive Jahresbilanz. Die Suche nach geeigneten Flächen, Hallen oder Büroräumen zur Miete oder zum Kauf, Moderation und Koordination bei Ämtern, fachkundige Begleitung bei Genehmigungsverfahren bis hin zur Kontaktvermittlung und Vernetzung zu Forschungsinstitutionen, Vertriebs- und Kooperationspartnern vor Ort bildeten dabei die Schwerpunkte der Arbeit.

Durch den Einsatz der Wirtschaftsförderer konnten unter anderem die in Rostock ansässigen Unternehmen Handelshof Rostock, Sartori & Berger, Cortronik, Innoproof und die Kommunikationsagentur H2F bei ihren Expansionsvorhaben in 2018 unterstützt werden. Aber auch Neuansiedlungen der Dialoghafen GmbH sowie Jacob Cement Baustoffe wurden durch die Arbeit von Rostock Business in der Hansestadt verbucht.

Zusätzlich zur Unterstützung der Unternehmen waren die Mitarbeiter von Rostock Business auf zahlreichen Messen unterwegs und übernahmen die Organisation mehrerer Firmengemeinschaftsstände, wie dem des Landes MV auf der größten Weltleitmesse der Medizinbranche Medica in Düsseldorf. Aber auch eigene Veranstaltungen standen im vergangenen Jahr auf der Agenda. Höhepunkte waren die Feier des 15. Firmenjubiläums der Wirtschafts- und Technologieförderung im Barocksaal, der 16. Immobilientag der Hansestadt und der 15. Wirtschaftstreff „Business meets Hanse Sail“, auf dem über 500 Vertreter aus Wirtschaft und Politik während der Hanse Sail zusammenkamen.