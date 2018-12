Ermittlungserfolg : Überfall auf Straßenmusiker aufgeklärt

Nach der brutalen Attacke Anfang Juni konnte nun ein Tatverdächtiger ermittelt werden.

von NNN

20. Dezember 2018, 16:02 Uhr

Rostock | Ein Bulgare hatte am Abend des 2. Juni in Evershagen vor einem Einkaufsmarkt musiziert, als es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam. Diese hatten offensichtlich unterschiedlichen Musikgeschmack - der Straßenmusiker war zwar nicht am Streit beteiligt, hatte diesen aber ausgelöst. Weil er nicht unnötig provozieren wollte, verließ er den Ort. Der zunächst noch unbekannte Tatverdächtige folgte dem Mann und schlug unvermittelt mit einer Flasche auf ihn ein. Dabei ging der Bulgare zu Boden und verletzte sich an der Hand und am Ellenbogen. Das Akkordeon wurde bei dem Übergriff zerstört. Der Tatverdächtige flüchtete noch vor Eintreffen der Polizeibeamten.

Im Zuge umfangreicher kriminalpolizeilicher Ermittlungen konnte nun ein 30-Jähriger als mutmaßlicher Täter ermittelt werden. Der Rostocker, der zurzeit eine Ersatzfreiheitsstrafe in der JVA Waldeck verbüßt, ist bereits in der Vergangenheit wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten.