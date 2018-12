Karls Rövershagen : Fantastische Zeiten in der neuen Eiswelt

Die 16. Eiswelt bei Karls lädt ab Sonnabend Besucher zu einer Reise ins Land der Phantasie - und zeigt eine Weltneuheit.

von Claudia Labude-Gericke

21. Dezember 2018, 15:03 Uhr

Rövershagen | Wer durch die schwere Eingangstür tritt, dem bleibt vor Staunen der Mund offen stehen. Bei minus sieben Grad in der Halle der Eiswelt von Karls Erlebnis-Dorf lässt das automatisch den Atem kondensieren. Der erste Blick der Besucher geht dann in Richtung Himmel, wo schwebende Ballone zwischen gefrorenen Wolken den Auftakt zur mittlerweile 16. Eiswelt in Rövershagen mit diesmal insgesamt 21 verschiedenen Stationen bieten. Die 24 beteiligten Künstler aus 14 Ländern - unter anderem Amerika, Russland, Lettland und China - haben in den vergangenen vier Wochen aus 300 Tonnen gefrorenem Wasser eine Welt der Phantasie erschaffen. Elfen, Märchen- und Fabelwesen, Außerirdische - der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. "Genau das hat auch die Künstler begeistert, ich hatte 40 Bewerbungen aus aller Welt für diese Schau", sagt Othmar Schiffer-Belz, der die künstlerische Leitung inne hatte. Seit 2004 hat der 72-Jährige bereits 21 Ausstellungen mit Eis und Schnee sowie neun mit Sandwerken für die Erlebnis-Dörfer konzipiert.

Tanzende Marionetten als Weltneuheit

Nach der Eiswelt zum Rostocker Stadtgeburtstag, die mehr als 260.000 Besucher zählte, soll auch die Neuauflage wieder Rekorde brechen. Einen gibt es von Anfang an: "Mit den tanzenden Marionetten zeigen wir eine Weltneuheit", sagt Schiffer-Belz. Die beiden beweglichen Figuren wurden vom lettischen Künstlerpaar Karlis Ile und Maija Puncule geschaffen. Ihre Körperteile sind durch eingefrorenen Draht und Metall verbunden und aller zwei Minuten tanzen sie - durch einen Motor angetrieben - im Duett.





Die Eisbar wurde vom einzigen deutschen Künstler geschaffen - Wilfried Duwentester. Er war Schiffer-Belz zufolge bei den ersten Eiswelten beteiligt und hätte dann pausiert. Nun wurde der Kontakt wieder hergestellt. "Auch, weil immer wieder Besucher fragen, ob es nicht auch deutsche Künstler gäbe, die so etwas können", sagt der kreative Kopf, der bereits mit den Vorbereitungen für die nächste Eiswelt beschäftigt ist. Denn während die Besucher ab Sonnabend erstmals die neuen Werke bestaunen können, startet in einer Fabrik in Polen bereits die Produktion der Blöcke für die Eiswelt 2019/2020. "Wir benötigen ja mehr als 2000 Stück und ein klarer Block braucht etwa drei Tage in der Herstellung", so Schiffer-Belz. Für den Transport nach Rövershagen hätte es dann elf Lkw gebraucht.





Wer von der Eiswelt gar nicht genug bekommt und diese gern einmal ungestört besuchen würde, der kann eine Übernachtung im Eishotel buchen. Das ist dieses Jahr in Form des Häuschens von Hexe Baba Jaga gestaltet. "Am Eröffnungstag sind wir voll und auch ansonsten sehr gut gebucht. Ein paar freie Termine gibt es aber noch", sagt Mathias Freiheit, der bei Karls den Übernachtungsbereich managt. Seiner Erfahrung nach würden die Besucher in den Überlebensschlafsäcken, die für Paare auch zu einem verbunden werden können und bis minus 40 Grad aushalten, gut schlafen. "Viele müssen wir früh sogar wecken - und das nicht, weil sie erfroren wären", sagt Freiheit schmunzelnd. Wer sich zwischendurch aufwärmen möchte, kann das in einem eigenen Bereich hinter der Ausstellung tun, der auch Dusche und WC bietet.

Karls-Geschäftsführer Robert Dahl will in den kommenden Jahren bis zum 100. Geburtstag des Unternehmens kräftig in den Standort Rövershagen investieren. Am 13. April sollen die nächsten Attraktionen eröffnen. "Wir planen eine Raupen-Achterbahn für Kinder und daneben den Treggergrill - ein Themenrestaurant, das dann erstmals auch bis 22 Uhr geöffnet haben wird, genau wie die Achterbahn", so Dahl. Der Wunsch, die Schließzeit von bisher 19 Uhr zumindest teilweise nach hinten zu verlagern, sei vor allem durch die Gäste des Upcycling-Hotels auf dem Gelände entstanden. Ebenfalls an diesem Tag würde der Melker-Turm eröffnet, ein 14 Meter hoher Turm, der neben dem fliegenden Kuhstall stehen und Spaß im freien Fall bieten soll. Bis Ende des Jahres 2019 plant Dahl dann im Inneren des Erlebnis-Dorfes den kompletten Umbau des aktuellen Tobelandes. "Das ist jetzt zehn Jahre alt und schon ziemlich beansprucht", sagt er. Plan sei, dort am 30. November ein Bonbonland mit neuer Tobestrecke sowie innenliegenden Fahrgeschäften aufzumachen. Und dazu wieder ein neues Restaurant namens Pipapo: "Pizza, Pasta und Pommes - aber in gesund. Mit selbst gemachten Nudeln und einem Indoor-Gewächshaus für Salat", macht Dahl neugierig.

Ziel sei es, das Erlebnis-Dorf immer mehr zu einem Freizeitpark umzugestalten, wie es in bisher in MV noch nicht gibt.