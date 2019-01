Ausstellung polarisiert : Vermummter stört Eröffnung der "Bildraum"-Schau

Neue Ausstellung in der Kunsthalle Rostock: Ex-Bild-Chef Kai Diekmann zu Besuch.

von Katrin Zimmer

17. Januar 2019, 12:50 Uhr

Rostock | Vor rund 200 Gästen wurde heute Mittag die neue Ausstellung "Bildraum" in der Rostocker Kunsthalle eröffnet. Sie zeigt Fotos von Prominenten Helmut Kohl oder Jogi Löw zu Besuch in der Chefredaktion und der größten Boulevardzeitung Europas. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Kunsthallenchef Jörg-Uwe Neumann begrüßten den ehemaligen Bild-Chef Kai Diekmann und Springer Chef Mathias Döpfner in Rostock. Dass die Bild polarisiert, zeigte sich erneut, als während der Eröffnung eine vermummte Person den Schriftzug "Unsitten Bild. Herr Neumann, schließen Sie die Ausstellung!" an das Fenster der Kunsthalle anbrachte.

Ein ausführlicher Artikel folgt.