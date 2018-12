Feuerwehreinsatz in Rostock : Polizei ermittelt nach Pizzeria-Brand

In der Wiggerstraße hat es am späten Sonntagabend gebrannt.

von Claudia Labude-Gericke

17. Dezember 2018, 10:30 Uhr

Rostock | Die Rostocker Polizei ermittelt, nachdem es am späten Sonntagabend in einer Pizzeria in der Wiggerstraße im Hansaviertel gebrannt hatte. Personen wurden dabei nicht verletzt. Die Rettungskräfte wurden gegen 23 Uhr alarmiert, die Feuerwehr konnte den Brand löschen. "Die Kripo sowie ein Brandursachenermittler sind derzeit vor Ort", so Polizei-Sprecherin Dörte Lembke am Montagvormittag. Dabei soll untersucht werden, ob es sich um einen technischen Defekt oder Brandstiftung handelt.