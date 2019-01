Zoff um Sonntagsöffnung : Gewerbeverein und Warnemünder Händler einigen sich

Gewerbeverein und Händler haben sich vertragen: Sie wollen bei der Sonntagsöffnung an einem Strang ziehen.

von Maria Pistor

29. Januar 2019, 05:00 Uhr

Warnemünde | Das lautstarke Säbelrasseln zur Sonntagsöffnung beim Warnemünder Wintervergnügen ist vorbei. Stattdessen hat es am Montag einen symbolischen Handschlag zur Güte gegeben - zwischen Dietmar Vogel, dem Vorsitzenden des Handels- und Gewerbevereins (HGV), und Jens Kunze, Inhaber von Adenauer & Co. Letzterer war beim Beantragen der Sondergenehmigung in die Bresche gesprungen. Später wurde das revidiert, der HGV hat wegen der Versicherungen den Antrag gestellt, Kunze seinen zurück gezogen. Für zwei Anträge würden auch zwei Mal die Gebühr anfallen.

Was das eigentliche Problem an diesem Dauermisstrauen gegenüber der Bitte um finanzielle Unterstützung ist: Der HGV hat die Händler angeschrieben und um finanzielle Mithilfe gebeten. „Denn die Sonntagsöffnung nach der Bäderregelung ist immer an einen Anlass gekoppelt“, erklärt Andreas Bechmann, Leiter des Amtes für Gewerbeangelegenheiten. Und der Anlass Wintervergnügen kostet in der Durchführung mehr als die knapp 100 Euro für die Genehmigung für den verkaufsoffenen Sonntag. Die Geschäfte müssen versichert werden, die Veranstaltung selbst kostet auch Geld und muss finanziell unterstützt sein. „Vielleicht musste es einmal knallen hinter den Kulissen, aber so ein Gewitter reinigt ja bekanntlich die Luft“, sagt Veranstalter Jörg Bludau von der KVS-Agentur. „Für die Gäste begrüße ich das sehr, sie nutzen das Angebot gern“.

Vielleicht musste es so kommen, sagt auch Jens Kunze. Ihm ist an einer positiven Ausrichtung gelegen. „Wir werden jetzt auch in den Handels- und Gewerbeverein eintreten, haben für das Wintervergnügen Sachspenden gegeben und eingesammelt. Wir brauchen solche Veranstaltungen, sonst weichen die Gäste alle auf die anderen Ostseebäder aus“, sagt er.

Auch Dietmar Vogel ist froh, dass es jetzt eine friedliche Einigung gegeben hat. Und er will sich mit Jens Kunze zusammensetzen, um Ideen für die Zukunft zu besprechen. „Und für Warnemünde begrüße ich das sehr“, so Vogel. Er hofft, dass künftig auch weitere Händler im Vorstand des HGV mit arbeiten. „Wir sind auch froh, dass wir etwas für die Unternehmen tun können und wir als Amt mit der Sonntagsöffnung bei der Bäderregelung mit einem Anlass auf gesetzlicher Grundlage gleichzeitig Wirtschaftsförderung betreiben können“, erklärt Andreas Bechmann.

Das Thema Bäderregelung selbst wird auch außerhalb der vom Amt genehmigten Öffnung zum Wintervergnügen heiß auf der Facebook-Seite der NNN diskutiert. Es gibt Pro und Kontra zur Sonntagsöffnung. Eine Sonntagsöffnung hält Marian Jabusch beispielsweise für einen fairen Kompromiss. „Während der Hauptsaison bleiben die Geschäfte sonntags für die Kreuzfahrtsaison offen. Ansonsten gilt für Einheimische: Jeder Euro kann nur einmal ausgegeben werden. Der Umsatz würde sich dann von sechs auf sieben Tage verteilen: Zu Ungunsten der Händler wegen viel höherer Personalkosten - reine Mathematik.“ Außerdem spricht er an: „Der freie Sonntag für die Familien, Gottesdienst und Freizeit ist Teil unseres vermeintlich von fremden Kulturen untergehenden Abendlandes."

Ju Ris meint dazu: „Wenn die Ladenbesitzer sonntags selbst hinter der Kasse stehen, dann bitte!“ Was viele nicht verstehen würden, dass es eine extreme Belastung für Familien sei, wenn einer an dem Tag frei hat und der andere nicht. Ju Ris ergänzt: „Natürlich gibt es Berufsgruppen, bei denen es zwingend erforderlich ist - im Krankenhaus und Polizei. Im Einzelhandel habe ich dafür kein Verständnis. Wo ist die Notwendigkeit? Damit die Touristen shoppen gehen können? Weil die Existenz der Geschäftsleute bedroht ist? Ansonsten können die Besitzer ja selbst hinter der Kasse stehen.“ Silvia Bock kann die Aufregung nicht verstehen: „Warum diese Diskussion? Krankenschwestern, Pfleger, Polizisten und Sicherheitsdienste müssen auch alle am Sonntag arbeiten - und das nicht nur in der Saison“.

Lutz Jo ist der Ansicht: „Jeder Händler sollte selbst entscheiden können, ob er sonntags öffnet oder nicht“.