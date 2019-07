Groß Freienholz : Ganzes Dorf seit Wochen ohne Telefon

Seit Mitte Juni ist die Leitung tot. Existenzen der Gewerbetreibenden sind bedroht, da nicht klar ist, wann sie wieder angebunden sind.

von Antje Kindler

12. Juli 2019, 19:58 Uhr

Groß Freienholz | Wenn Einwohner aus Groß Freienholz mal eben kurz telefonieren oder E-Mails abrufen möchten, müssen sie entweder auf eine Verbindung zum Mobilfunknetz hoffen oder ins nahe gelegene Sanitz fahren. Denn telefonieren über Festnetzanschluss, das ist in dem 22-Seelen-Dorf mittlerweile schon seit einem Monat nicht mehr möglich. "Nach einem Blitzeinschlag in die Oberleitung liegt eine Massenstörung vor", sagt Sörn Puchmüller. Der 50-jährige Betreiber der Jagdschule Sanitz ist einer der Betroffenen und inzwischen mit seinem Latein am Ende. Denn: Ein Ende der Störung ist nicht in Sicht.

Gewerbetreibende fürchten um Existenz

"Wir werden täglich vertröstet, dass ein Bautrupp nach Groß Freienholz kommen soll. Bis heute gibt es aber keine sichtbaren Baumaßnahmen", so Puchmüller. Und das trotz regelmäßiger Nachfragen an die Telekom. So wie drei andere Gewerbetreibende im Ort ist der Revierförster aber auch beruflich dringend auf einen Anschluss angewiesen und fürchtet wie sie um seine Existenz. "Normalerweise habe ich zu dieser Zeit um die 40 Buchungen. Aktuell sind es nur 27", rechnet Puchmüller mögliche Einbußen in Höhe von mehreren Zehntausend Euro vor. "Frau Ille arbeitet im Bereitschaftsdienst und ist nicht erreichbar. Herr Mallon lebt mit seinem Forstunternehmen davon, dass die Kunden ihm auf die Mailbox sprechen. Die kann er aber nicht abrufen. Und Herr Walter kann keine Bestellungen für Brennholz mehr entgegennehmen", macht Puchmüller die Konsequenzen deutlich.

Inga Kjer

"Die Masse meiner Schüler sucht den Kontakt über das Telefon." Deswegen habe sich Sörn Puchmüller auch extra für einen Festnetzanschluss über die Telekom entschieden. Denn übers Mobiltelefon zu telefonieren, sei in dem kleinen Dorf mitten im Wald auch nicht gegeben. "Wenn man telefonieren möchte, geht man dorthin, wo man weiß, dass man einen Empfangsbalken hat", aber eine stabile und gute Verbindung gebe es meist nicht. Geschäftliche Telefonate seien so kaum möglich.

Blitzschlag legt Leitung lahm

Dabei liege eine Lösung für die Betroffenen im Ort so nah: "Es müsste nur ausgemessen werden, wo der Fehler ist und dann behoben werden." Dass der Fehler in der oberirdisch verlaufenden Leitung liegt, das hätten bereits mehrere Techniker bestätigt, die nach dem Blitzeinschlag die jeweiligen Hausanschlüsse überprüft haben. "Ich habe mich an dem Abend gleich an die Störungsstelle gewandt und seitdem mindestens 15-Mal versucht, mit der Telekom in Kontakt zu kommen, per E-Mail oder über das Internetportal", beschreibt der Jäger seine Bemühungen. Aber darauf hätten weder er noch die anderen Familien eine konkrete Antwort bekommen.

Antje Kindler

Puchmüller könne es durchaus nachvollziehen, dass in der Urlaubszeit oder möglicherweise wegen Personalmangel nicht sofort gehandelt werde, aber dass gar nichts kommt, das verstehe der 50-Jährige nicht. "Und ich kann nichts dagegen machen", so der Revierförster, der auch gerade im Hinblick auf mögliche Notfälle wie Krankheit oder Feuer auf den Festnetzanschluss angewiesen sei. "Deswegen hatten wir am 2. Juli einen Termin beim Bürgermeister und ihn gebeten, dass er uns unterstützt."

Leider konnte ich Sie telefonisch nicht erreichen, daher informiere ich Sie schriftlich. Kundenservice der Telekom

Bürgermeister Enrico Bendlin (CDU) trug das Problem bei einem Treffen mit Vertretern der Bundesnetzagentur vor, die daraufhin Druck beim Telekommunikationsunternehmen machen wollte. Das Resultat: Puchmüller hat eine E-Mail vom Kundenservice erhalten: "Leider konnte ich Sie telefonisch nicht erreichen, daher informiere ich Sie schriftlich", stellt auch die Telekom fest.

Das Unternehmen versuche, den Anschluss so schnell wie möglich zu entstören, allerdings brauche es dafür noch etwas Zeit. Wie lange, verriet es nicht. Puchmüller hofft, dass es nicht mehr allzu lange dauert, denn bereits im Februar haben er und die anderen Anwohner ein Schreiben der Telekom erhalten, dass ihr ISDN-Anschluss auf einen analogen umgestellt werden soll - was aber laut Technikern, die bereits vor Ort waren, so nicht möglich sei, da die Kabel nicht kompatibel sind. Was dann passiere, das weiß der 50-Jährige auch nicht.