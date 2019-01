HC Empor : U20-Handball-Nationaltorwart Leon Mehler bleibt

20-Jähriger unterschreibt neuen Vertrag mit zwei Jahren Laufzeit beim Rostocker Traditionsverein.

von NNN

23. Januar 2019, 19:44 Uhr

Rostock | Der HC Empor kann auch die nächsten zwei Jahre mit U20-Handball-Nationaltorwart Leon Mehler planen. Der 20-Jährige hat einen neuen Vertrag beim Rostocker Traditionsverein und derzeitigem Tabellenführer der 3. Handball-Liga unterschrieben. Dieser gilt für weitere zwei Jahre und ist ligenunabhängig. Zusammen mit Robert Wetzel bildet Mehler derzeit den Rückhalt für das Team. Auch in den Einsätzen in der deutschen U20-Mannschaft konnte er überzeugen.

Empor-Trainer Till Wiechers bezeichnet die Vertragsverlängerung als "enorm wichtig und ein richtig gutes Signal". Der 1,96 Meter große Torhüters kam vor gut zwei Jahren zusammen mit seinem Bruder Dennis vom SV Fortuna Neubrandenburg nach Rostock. "Dass wir einen jungen Spieler aus der Region und mit dieser Qualität weiterhin an uns binden können, freut uns außerordentlich. Leon Mehler ist trotz seines jungen Alters sportlich und charakterlich einer der Erfolgsgaranten bei Empor", sagt Vorstandschef Tobias Woitendorf zur Vertragsverlängerung. Auch Leon Mehler selbst freut sich auf die weitere Zusammenarbeit: "Wir haben eine junge, engagierte und ehrgeizige Truppe, in der zu spielen viel Spaß macht. Ich möchte mich in den kommenden Jahren mit der Mannschaft so positiv weiterentwickeln wie bisher." Sein nächster Einsatz steht am Sonntag, 27. Januar, gegen den HSV Hannover bevor. Dort möchte Empor an den Erfolg der bisherigen Saison anknüpfen.