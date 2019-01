FC Hansa Rostock : Dotchev und Thiele freigestellt, Training leitet Liutyi

Paukenschlag am Trainingsplatz: Der Rostocker Drittligist FC Hansa hat mit sofortiger Wirkung seinen Trainer Pavel Dotchev freigestellt. Das Vormittagstraining leitete bereits der Coach der A-jugendmannschaft, Vladimir Liutyi.

von André Gericke und Peter Richter

03. Januar 2019, 11:12 Uhr

Rostock | Das Auftakttraining des FC Hansa Rostock in Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte in der 3. Fußball-Liga hat soeben begonnen – mit einem Paukenschlag: Der bisherige Trainer Pavel Dotchev fehlt, er ist von seinen Aufgaben freigestellt worden. Auf dem Platz steht A-Junioren-Coach Vladimir Liutyi, Coach der A-Junioren des FCH, und leitet das Training. Der Ukrainer war früher selber Profi, spielte unter anderem in Deutschland für Schalke 04, den MSV Duisburg und VfL Bochum.

Zweite Personalie: Auch Sport-Vorstand Markus Thiele ist abgelöst, seine Aufgaben soll zunächst der frühere Torwarttrainer und jetzige Leiter der Hansa-Nachwuchsakademie, Stefan Karow, übernehmen.