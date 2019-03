Landeswettstreit : Harry Potter zu Gast bei der Chemieolympiade

Bei der 30. Landes-Chemie-Olympiade an der CJD Christophorusschule wird ein Chemie begeisterter Schauspieler Erster.

von Katharina Golze

20. März 2019, 19:13 Uhr

Rostock | "Ich bin Hadrig von der Hogwarts-Schule", begrüßt Niklas Kotzian die mehr als 50 Neunt- und Zehntklässler. Die Jugendlichen saßen bis eben noch im Saal der CJD Christophorusschule und schrieben eine dreieinhalbstündige Chemie-Prüfung. Aus 16 Schulen des Bundeslandes waren sie zur 30. Landes-Chemie-Olympiade nach Rostock gekommen. Und diese endete mit einer ganz besonderen Chemie-Show: Sieben Schüler spielten "Harry Potter und der Stein der Weisen" in Kittel, Schutzbrille und mit reichlich Feuer und Rauch nach.

Schauspielern im Chemie-Unterricht

"Wir zaubern ein bisschen und am Ende gibt es eine Explosion", erklärt Sven Pingel. Der Referendar leitet den siebenköpfigen Chemie-Wahlpflichtkurs der zehnten Klasse. Ein Schuljahr lang dachten sie sich ihr Chemie-Schauspiel aus, erprobten verschiedene Experimente und schrieben ihre Texte. Heraus kamen überschäumende, giftgrüne Cocktails, die Harry Potter, Ron und Hermine mixten oder ein kokelndes Papierstück, in das Harrys charakteristische Narbe gebrannt wurde. "Das sind Chemikalien, die man im Unterricht nicht benutzt", sagt Sven Pingel, etwa Spülmittel und WC-Reiniger.

Die Chemie-Show ist mittlerweile zur Tradition des Landesausscheids geworden: Im vergangenen Jahr drehte sich alles um optische Illusion, im Jahr davor um Rotkäppchen. Seit mittlerweile 30 Jahren veranstaltet Dr. Regine Schütt die Landesolympiade in der Christophorusschule. "So lange wie der Mauerfall her ist, gibt es die Chemie-Olympiade", sagt die Beauftragte der Landes-Chemie-Olympiade, die am CJD lehrt.

Zum zweiten Mal beim Landesausscheid

Zum zweiten Mal dabei ist bereits Niklas Kotzian. Im vergangenen Jahr schaffte es der damalige Neuntklässler bis zum Bundesausscheid. Direkt nach seiner heutigen Klausur schlüpfte er in die Hadrig-Rolle. "Es war anspruchsvoll. Ich habe unter alles etwas drunter geschrieben und ein bisschen geraten", sagt der jetzige Zehntklässler.

Bei dem heutigen Wettstreit standen Säuren, Basen, Indikatoren und Salze auf dem Programm. Beispielsweise mussten die Schüler anhand der Strukturformel entscheiden, ob eine Substanz sauer, basisch oder neutral ist. "Sie müssen das aus dem Kopf wissen. Es gibt kein Tafelwerk", erklärt Regine Schütt.

Bei der Siegerehrung nach der Chemie-Show dann die Überraschung: Niklas Kotzian steht auf dem Siegertreppchen. Mit seinem ersten Platz ist er auch bei der dritten Runde dabei. Die fünf Besten aus jedem Bundesland treten im Juni gegeneinander an - an drei Standorten. Die Schüler aus Bremen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Berlin, Brandenburg und MV messen sich erst bei einer Klausur in Rostock und dann im Schülerlabor in Groß Lüsewitz. Vielleicht helfen Niklas Kotzian dabei auch seine Zaubertricks.



Das sind die Gewinner

aus der 9. Klasse

Platz 1: Bente Schröder vom CJD Christophorusschule in Rostock

Platz 2: Martha Genzer vom Gymnasium am Tannenberg in Grevesmühlen

Platz 3: Tim Stucka vom Alexander-von-Humboldt Gymnasium in Greifswald

aus der 10. Klasse:

Platz 1: Niklas Kotzian vom CJD in Rostock

Platz 2: Laurin Geyer vom Robert-Stock-Gymnasium in Hagenow

Platz 3: Mohamed Alyousef vom Gymnasium Reutershagen in Rostock

