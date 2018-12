Heiligabend : Mira und Maja hoffen auf "Olezahn"

Wie viele andere Kinder können es die Schwestern kaum noch erwarten, dass heute der Weihnachtsmann kommt.

von Claudia Labude-Gericke

24. Dezember 2018, 16:00 Uhr

Rostock | Bei Mira und Maja Röpke ist die Weihnachts-freude spürbar. Aufgeregt flitzen die Schwestern um den bunt geschmückten Tannenbaum im Wohnzimmer. Kaum eine Kugel hängt daran, die nicht von den kreativen Mädchen und mit ein bisschen Hilfe der Mama selbst verziert wurde. „Hier, das ist meine Hand“, freut sich die vierjährige Mira und zeigt auf eine rote Kugel, auf der weiße Fingerabdrücke zu sehen sind, die mit dem Pinsel in Schneemänner verwandelt wurden. Genauso künstlerisch haben beide ihre Wunschzettel gestaltet – mit bunten Farben gemalt, was sie sich ersehnen, das dann ausgeschnitten, aufgeklebt und die Seiten des Papiers mit Weihnachtsmotiven ausgestanzt.







Die quirlige Mira ist überzeugt, dass der Weihnachtsmann ihre Wünsche genau richtig errät, obwohl im Gegensatz zum Zettel der Schwester bei ihr keine Erklärung dabei steht und eine kleine Schwierigkeit eingebaut ist. Denn der größte Wunsch des Mädchens ist ein Pullover mit der Figur aus ihrem Lieblingsfilm „Dragons“ – „Drache Olezahn“, erklärt sie ganz selbstverständlich.



„Eigentlich ist es Ohnezahn, aber das konnten beide nicht so richtig aussprechen und seitdem heißt der Drache bei uns eben ein bisschen anders“, sagt Mama Wiebke schmunzelnd. Beim Stichwort „Ohnezahn“ reißt die fünfjährige Maja sofort den Mund auf und will drei Wackelzähne zeigen, die sie bei sich schon festgestellt hätte. Schließlich kommt sie im Sommer in die Schule. Ranzen oder Federmappe muss trotzdem nicht der Weihnachtsmann bringen.

Stattdessen lieber ein Buch sowie Figuren der „Spirit“-Pferdeserie von Playmobil und eine Barbie. Für ihren Geburtstag im Januar hat Maja noch einen sehnlichen Wunsch, der nirgendwo steht, den sie aber ganz tief im Herzen trägt: „Noch ein Geschwisterchen“, sagt sie strahlend. Vielleicht wird sie das ja auch heute dem Weihnachtsmann erzählen, wenn zuhause gemeinsam mit den Eltern und Großeltern gefeiert wird.

Im vergangenen Jahr hätten die Mädchen den bärtigen Alten schließlich in Echt gesehen – „da stand er vor der Tür“, erinnert sich Maja. Ob das zu diesem Fest noch einmal klappt, weiß sie nicht. „Wir haben ja auch einen Schornstein auf dem Dach, aber der hat keinen Ausgang in der Wohnung“, sagt die fast Sechsjährige nachdenklich. Immerhin könnte der Weihnachtsmann mit seinem Schlitten auch auf dem Balkon landen. Von dort aus konnte die ganze Familie den Advent über auch den Rostocker Weihnachtsmarkt und die Fahrgeschäfte am Bussebart erblicken. Mehrfach seien sie dort gewesen, hätten sich bei Karussellfahrten, Mutzen naschen und Puppentheater die Wartezeit bis Heiligabend verkürzt.

Natürlich führte jeden Morgen der erste Gang zum Adventskalender – einen für jede Schwester, gebastelt von Opa Adi und gefüllt von Oma Gerda. Was nicht gleich im Bauch landete, wanderte auf die bunten Teller unter dem Tannenbaum. „Auf meinem sind Ostereier drauf“, erzählt Mira lachend und zeigt das Dekor, das unter den Naschsachen hervorschaut.



Noch bis kurz vor Heiligabend haben die Mädchen gespannt gewartet, dass die Wichtel ihre Wunschzettel abholen. Das ist eines Nachts wie von Zauberhand passiert. Es sieht also gut aus, dass sich ihre Wünsche heute erfüllen.